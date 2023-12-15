Phát hiện gia đình ba người tử vong tại khu nghỉ dưỡng: Hai vợ chồng giết con rồi treo cổ tự vẫn, để lại thư tuyệt mệnh trước khi chết

Thế giới 15/12/2023 10:57

Mới đây, một người đàn ông và vợ đã tự sát sau khi được cho là đã giết đứa con gái 3 tuổi của họ. Trích dẫn lá thư tuyệt mệnh, cảnh sát cho biết cặp vợ chồng quyết định tự tử do khủng hoảng tài chính.

Theo India TV News, một gia đình ba người được tìm thấy đã chết tại một khu nghỉ dưỡng ở làng Kaggodlu, quận Kodagu của Karnataka, Ấn Độ, vào sáng thứ Bảy.

Theo hãng tin ANI, một người đàn ông và vợ đã tự sát sau khi được cho là đã giết đứa con 3 tuổi của họ. Cảnh sát Karnataka cho biết gia đình này sống ở Kollam, Kerala. Nhân viên khu nghỉ dưỡng đã báo cảnh sát. 

Người thiệt mạng được xác định là Vinod Babusenan (43 tuổi) cùng vợ GB Abraham (38 tuổi) và con gái của họ là Jane Maria Jacob. Trích dẫn lá thư tuyệt mệnh, cảnh sát cho biết cặp vợ chồng quyết định tự tử do khủng hoảng tài chính. Cả hai đang điều hành một doanh nghiệp gần Kollam.

Gia đình đã đến khu nghỉ dưỡng trên một chiếc SUV vào tối thứ Sáu. Sau đó, họ đi dạo trong khu nghỉ dưỡng. Theo người quản lý khu nghỉ dưỡng, Anand, gia đình này đã rất phấn khích khi họ đến nơi. 

Vinod đã thông báo với nhân viên khu nghỉ dưỡng rằng anh sẽ trả phòng vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, nhưng khi anh không làm như vậy. Lúc tính tiền, một nhân viên gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Họ thử gõ cửa lần nữa sau 30 phút. Một sĩ quan cảnh sát cho biết khi nhìn qua cửa sổ, anh thấy hai vợ chồng đang treo cổ.

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