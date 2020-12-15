Phát hiện chiếc hũ lạ trong căn nhà bỏ hoang, người đàn ông mở nắp kiểm tra và sướng rơn khi phát hiện thứ này

Phát hiện chiếc hũ lạ chôn dưới căn nhà bỏ hoang, người đàn ông mở ra xem thử thì phát hiện điều kỳ diệu.

Truyền thông địa phương đưa tin, một người đàn ông trong lúc đi dạo đã phát hiện một căn nhà bỏ hoang. Lục tìm trong đống đổ nát, người đàn ông phát hiện lớp đất dưới chân mình khá kỳ lạ nên vô cùng tò mò.

Người này lập tức chạy về nhà, cầm đồ nghề quay lại căn nhà hoang đào bới chỗ đất kỳ lạ kia. Một lúc sau, người đàn ông phát hiện một chiếc hũ làm bằng đất sét trông cũ kỹ vô cùng, có vẻ nó đã được chôn xuống đất từ rất lâu rồi.

Người đàn ông đào được chiếc hũ lạ trong nhà hoang - Ảnh: Sina

Bên trong hũ là rượu đặc biệt thơm ngon - Ảnh: Sina

Cầm chiếc hũ lên xem thử, người đàn ông thấy chiếc hũ khá nặng, khi lắc còn phát ra âm thanh. Sau khi mang về nhà, anh dùng nước rửa sạch cái bình. Gia đình của người này còn tưởng đã vớ được kho báu do người xưa để lại, nếu không phải vàng bạc mà là đồ cổ thì cũng có giá trị lắm chứ.

Tuy nhiên sau khi mở ra, một mùi hương kỳ lạ bốc lên khiến cả nhà chưng hửng, riêng người đàn ông thì sướng rơn khi phát hiện đây là một hũ rượu. Do được ủ trong lòng đất một thời gian dài nên hương vị của rượu thơm ngào ngạt, vị cũng rất đặc sắc. Đây quả là món quà thú vị mà có tiền chưa chắc mua được.

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