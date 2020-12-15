Bị ép mang thai liên tục để sinh con trai, người phụ nữ bị vỡ tử cung nhưng mẹ chồng chỉ chăm chăm làm điều này khiến tất cả phẫn nộ

Thế giới 15/12/2020 21:28

Người phụ nữ đang mang thai bị vỡ tử cung khiến cả mẹ lẫn con đều chết thảm. Nguyên nhân sự việc khiến ai nấy không khỏi phẫn nộ.

ETtoday đưa tin, một người phụ nữ họ Lil ở Trung Quốc sau khi sinh con gái đầu lòng bằng phương pháp sinh mổ đã bị nhà chồng giục mang thai tiếp càng nhanh càng tốt. Với tính cách nhu nhược, chỉ chưa đầy 1 năm sau, cô đã nhanh chóng mang thai lần nữa. 

Khi cái thai được 9 tháng, người phụ nữ bất ngờ lên cơn đau bụng quằn quại. Khi được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu, cả mẹ và thai nhi đã tử vong. Lúc này, bà mẹ chồng la hét yêu cầu các bác sĩ phải mổ bắt con dù đã được giải thích là tim thai đã ngừng đập. 

Theo yêu cầu của gia đình, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để lấy đứa trẻ ra. Lúc này, nguyên nhân người mẹ qua đời mới được phát hiện. Do mang thai lần 2 khi vết mổ của lần sinh trước chưa lành, Lil đã bị vỡ tử cung dẫn đến xuất huyết và qua đời. 

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Bị ép mang thai chỉ sau gần 1 năm sinh mổ, người phụ nữ tử vong vì bị vỡ tử cung - Ảnh: ETtoday

Theo các bác sĩ, phụ nữ sinh mổ phải đợi ít nhất 2-3 năm sau mới có thể mang thai trở lại. Ấy vậy mà cô Lil lại bị ép mang thai liên tục khiến cả mẹ lẫn con phải bỏ mạng. Câu chuyện gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận bức xúc.

"Thời buổi bây giờ vẫn còn những người trọng nam khinh nữ đến vậy sao?"; "Thật sự lo cho tương lai của con gái cô ấy, khi bé phải lớn lên trong gia đình coi thường tính mạng phụ nữ như vậy"; "Đau lòng thật sự, chẳng phải những trường hợp thế này bác sĩ thường cho mổ sớm à, hay bà mẹ chồng không chịu, muốn cháu phải đủ ngày đủ tháng mới cho ra?"; "Tội hai mẹ con quá"; "Lúc con dâu qua đời, bà ấy chả mảy may thương xót mà chỉ lo cho cháu trai thôi sao?"...., dân mạng bình luận. 

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