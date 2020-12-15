Vụ người đàn ông chết lõa thể trên giường trong tình trạng bị cắt của quý: Hung thủ lộ diện sau 28 năm lẩn trốn và hé lộ nguyên nhân kinh hoàng

Thế giới 15/12/2020 10:25

Hung thủ sát hại người đàn ông, cắt của quý của anh ta 28 năm trước đã bị bắt giữ. Nguyên nhân vụ việc khiến ai nấy không khỏi ngỡ ngàng.

ETtoday đưa tin, Cảnh sát huyện Hoành, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) mới đây đã bắt giữ một người phụ nữ nghi ngờ liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào 28 năm trước gây chấn động dư luận địa phương. 

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Người phụ nữ trốn truy nã 28 năm đã bị bắt giữ - Ảnh: ETtoday

Theo tài liệu điều tra của cảnh sát, vào ngày 8/9/1992, một người đàn ông họ Xie được phát hiện tử vong trên giường trong tình trạng chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân bị thương ở đầu, cổ có vết cắt, đặc biệt là bộ phận sinh dục cũng bị cắt lìa. Hung khí gây án là búa đinh và dao làm bếp.

Nghi phạm gây án là em vợ của nạn nhân tên Xiaofang. Do chị gái không thể sinh con nên Xiaofang giúp chị mang thai hộ. Tuy nhiên sau đó người phụ nữ này lại ngoại tình với anh rể khiến cuộc hôn nhân của chị gái tan vỡ. 

Những tưởng giành được anh rể thành công, Xiaofang không ngờ anh ta lại tiếp tục bỏ rơi cô và nhanh chóng cặp kè với người phụ nữ khác. Quá tức giận, Xiaofang ra tay sát hại anh rể, còn cắt của quý của anh ta để trả thù.

Gây án xong, Xiaofang cướp đi 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,5 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại), trở về phòng thay bộ quần áo dính máu rồi trốn đến Hải Nam đến tận ngày nay.

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Xiaofang sát hại anh rể, còn cắt của quý của anh ta để trả thù tình - Ảnh: ETtoday

Tháng 6 năm nay, Cảnh sát huyện Hoành phát hiện một phụ nữ họ Li ở thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông có ngoại hình rất giống với Xiaofang đang bị truy nã. Nghi phạm lập tức bị bắt giữ và đã khai nhận tội ác năm xưa. 

Từ khóa:   Trung Quốc án mạng kinh hoàng vụ án bí ẩn

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