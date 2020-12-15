Nghe tin vợ mời bạn đến ăn cơm, chồng kiểm tra camera thì phát hiện sự thật động trời

Thế giới 15/12/2020 16:15

Nghe tin vợ mời bạn thân về nhà ăn cơm, người chồng kiểm tra camera thì phát hiện hành động không tin nổi của cô bạn kia.

Trang Sina đưa tin, một người phụ nữ sống tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã mời một người bạn thân đến nhà chơi trong lúc chồng đi làm. Không ngờ trong lúc cả hai đang ăn uống vui vẻ, người chồng và cảnh sát bất ngờ ập vào nhà thông báo sự thật động trời. 

Theo đó, cô Li và cô Zhang là đôi bạn thân thiết, thường xuyên về nhà nhau chơi. Tháng 11 năm nay, cô Li lại mời cô Zhang về nhà mình, vừa nấu nướng vừa tâm sự cùng nhau. Trong lúc đang dạo chơi quanh nhà, cô Zhang phát hiện ra trong ngăn kéo tủ giày của bạn mình có vài trăm nhân dân tệ. Nhân lúc cô Li đang bận nấu nướng, cô Zhang trộm 100 nhân dân tệ (hơn 350 nghìn đồng) rồi nhét vào túi xách. 

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Người phụ nữ lục lọi đồ đạc trong nhà bạn thân để ăn trộm đồ - Ảnh: Sina

Sau đó, người phụ nữ này lấy cớ tham quan nhà liền lục tung phòng khách lên, tìm những thứ có có giá trị để ăn trộm. Không dừng lại ở đó, cô ta còn tự ý đi vào phòng ngủ của bạn thân rồi lục lọi.

Nào ngờ, mọi hành động đáng xấu hổ của Zhang đã bị camera ghi lại. Một lát sau, chồng cô Li về nhà, còn dẫn theo cảnh sát bắt giữ kẻ cắp. Ban đầu, người phụ nữ này một mực chối tội, nhưng đến khi xem lại đoạn video trích xuất từ camera, Zhang đã không thể bào chữa được gì nữa. 

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Cô Li sốc nặng khi biết bạn thân là kẻ cắp - Ảnh: Sina

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Zhang từng ăn cắp nhẫn và lắc tay vàng của bạn - Ảnh: Sina

Đáng chú ý, chồng của cô Li đã nghi ngờ bạn thân của vợ mình là kẻ cắp từ lâu. Anh để ý mỗi lần Zhang đến chơi, trong nhà lại mất một vài thứ.

Ngày hôm đó, chồng của cô Li nghe tin vợ lại mời Zhang đến chơi nhà nên quyết định kiểm tra camera và bắt được quả tang tại trận. Theo điều tra, Zhang đã lấy trộm của bạn mình rất nhiều thứ, bao gồm một chiếc nhẫn vàng và một chiếc lắc tay vàng trị giá 20.000 nhân dân tệ (hơn 70 triệu đồng). Hiện người phụ nữ này đã bị bắt giữ để điều tra. 

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