Ông nội ném cặp song sinh vừa tròn một tháng tuổi xuống đường gây sốc cộng đồng mạng

Thế giới 11/07/2023 09:15

Người đàn ông đem cặp song sinh vừa tròn một tháng tuổi ném xuống đường khiến những người qua đường vô cùng bất bình và đã báo cảnh sát.

Theo QQ, sáng ngày 10/7, một cảnh tượng gây chấn động đã xảy ra trên đường phố Nam Xung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Một ông lão đã ném cặp cháu gái song sinh vừa trong một tháng tuổi xuống đường. Sự việc này khiến những người chứng kiến vô cùng bất bình và đã gọi điện báo cảnh sát.

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 Người đàn ông ném đồ đạc của hai bé sơ sinh xuống đường

Phía cảnh sát cho biết, người đàn ông có hành vi bạo lực là do mâu thuẫn một số chuyện nhỏ trong gia đình. Rất may sự việc xảy ra trong thời gian ngắn nên hai cháu bé không bị thương nặng. Hiện tại, người đàn ông đã được đưa về đồn cảnh sát. Sự việc hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra.

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 Một bé được nằm dưới bóng cây ở ven đường, còn một bé bị ông nội đặt nằm dưới đường

“Nếu tôi không phản ứng nhanh, dừng các xe đang chạy bên đường rồi bế đứa trẻ lên thì hôm nay đứa bé này không giữ được tính mạng rồi” – Một người chứng kiến sự việc này cho biết. Được biết, sáng 10/7 một số cư dân mạng đã đăng tải đoạn video người đàn ông ném hai đứa trẻ xuống đường lên mạng xã hội và nói rằng nguyên nhân do con trai và con dâu cãi nhau. Một đứa trẻ thì được đặt dưới bóng cây còn một đứa bị đặt ngoài đường. Một người đi đường vội vã bế đứa trẻ lên, bà nội của hai bé cũng chạy tới và bế đứa trẻ còn lại.

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 Ngay sau đó, người đàn ông đã bị công an bắt giữ

Rất may lúc đó đang có đèn đỏ và xảy ra trong một thời gian ngắn nên sức khỏe hai bé vẫn ổn. Được biết, cặp song sinh vừa tròn một tháng tuổi, ngày hôm đó mẹ của hai bé về nhà mẹ đẻ. Người đàn ông bế hai bé xuống đường chính là ông nội của hai bé. Hiện tại, người đàn ông này đã bị bắt giữ, cảnh sát nhắc nhở các thành viên trong gia đình nên giao tiếp nhiều hơn với nhau và kiềm chế những hành vi thái quá dẫn đến bi kịch.

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Từ khóa:   cư dân mạng báo cảnh sát hành vi bạo lực

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