Nữ sinh 24 tuổi chết cháy bí ẩn: Nhiều tình tiết bất ngờ về cuộc gọi mời phỏng vấn làm việc đã được hé lộ

Thế giới 20/06/2021 09:04

Theo báo cáo xét nghiệm tử thi, cảnh sát đã phát hiện ra một chi tiết gây sốc. Đồng thời, bạn trai của cô cũng nhớ ra một việc vô cùng quan trọng.

Trong vụ án nữ sinh Megan bị chết cháy bên đường được người dân phát hiện và báo cho cảnh sát, cái chết thảm của cô gái xảy ra sau khi cô thông báo với gia đình nhận được cuộc gọi phỏng vấn việc làm. Nhưng sau quá trình điều tra, công an chắc chắn đây là một vụ án tấn công tình dục bởi vì trên thi thể cháy đen còn lộ ra bộ quần áo xộc xệch.

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Thi thể nữ sinh bốc cháy bên đường được người dân phát hiện

Trong đám tang của Megan, cô em gái bất ngờ báo với cảnh sát về sự hoài nghi đối người bạn trai của chị gái. Cô cho rằng anh Chris đã gây ra cái chết cho chị gái mình vì cả 2 đang xảy ra mâu thuẫn. Dựa vào lời khai này, cảnh sát đã mở cuộc phỏng vấn với Chris. 

Trong buổi phỏng vấn, Chris thừa nhận rằng anh và Megan gần đây khá căng thẳng với nhau. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ làm điều gì tổn thương đến bạn gái nên chắc chắn không có việc sát hại cô. Bên cạnh đó, Chris cũng đưa ra được bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Vào lúc xảy ra vụ việc thương tâm, Chris đang làm việc tại cửa hàng bách hoá và camera tại đây cũng đã ghi hình lại khớp với lời khai của anh. 

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Nữ sinh xấu số Megan Sharpton (24 tuổi)

Trong lời khai, Chris có tiết lộ thêm một chi tiết trùng khớp với gia đình của cô gái là việc cô thông báo rằng mình đã nhận được lời mời phỏng vấn làm việc từ một người bạn học cũ cùng trường y tá. Tuy nhiên, Chris không biết rõ họ tên đầy đủ của người đó, chỉ nhớ loáng thoáng Megan gọi cô ấy là Naomi.

Nhờ vào những manh mối mới này, cảnh sát đã tìm thấy một hướng điều tra mới. Họ tập trung truy tìm cô gái có tên Naomi. Từ phía nhà trường nơi Megan đang theo học điều dưỡng, cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra một nữ sinh tên là Naomi Jones - người bạn cùng lớp với Megan vào hai năm trước.

Cảnh sát tưởng chừng loé ra tia sáng hy vọng phá gọn vụ án. Thế nhưng, khi tìm gặp và phỏng vấn Naomi, mọi hy vọng lại một lần nữa bị dập tắt khi nữ sinh này chia sẻ rằng cô không hề thân thiết với Megan. Và cô càng không biết gì về lời mời phỏng vấn làm việc mà cảnh sát đang nhắc tới. Cô cho biết lần cuối cùng gặp Megan là một lần chồng cô cho Megan đi nhờ đến một phòng khám trong thành phố. 

Trong lúc vụ án đang vào ngõ cụt, thì một tia sáng khác đã xuất hiện. Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, một chi tiết gây sốc đã hé lộ ra rằng trong đầu Megan có vết đạn bắn. Chính vì điều này, cảnh sát đã đưa ra kết luận về nguyên nhân cái chết của nữ sinh là cô đã ai đó bắn chết sau khi cưỡng hiếp. Và để che giấu tối ác, người này đã cô châm lửa phi tang xác chết. 

Ngay khi vừa nhận được kết quả bất ngờ từ pháp y, bạn trai Chris cũng chợt nhớ ra một chi tiết vô cùng quan trọng và cung cấp cho cảnh sát tiếp tục điều tra. Anh cho biết vài ngày trước khi thảm án xảy ra, Megan có dùng điện thoại của anh để gọi điện tới người hẹn cô phỏng vấn. 

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Bạn trai Chris cho biết Megan có dùng điện thoại của anh để goi cho người hẹn phỏng vấn - Ảnh minh họa

Thông tin mà Chris cung cấp như một ánh đèn le lói trên con đường tối mù mịt của cảnh sát. Bởi vì lúc khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên không hề tìm thấy chiếc điện thoại của Megan. Lúc đó, họ cho rằng hung thủ đã cố tình đánh cắp chiếc điện thoại của nạn nhân nhằm phi tang chứng cứ.

Sau đó, cảnh sát lần theo số điện thoại mà Megan đã liên lạc. Họ phát hiện ra số điện thoại dụ dỗ Megan đi phỏng vấn xin việc là chiếc điện thoại dùng sim ảo không có đăng ký người dùng. Tuy nhiên, lúc này, thám tử Todd Hindman nhanh trí nghĩ ra rằng sẽ tiếp tục lần ra cửa hàng bày bán chiếc điện thoại này.  

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Chiếc điện thoại hung thủ gọi cho nạn nhân để mời phỏng vấn dùng sim ảo không đăng ký người dùng - Ảnh minh hoạ

Bằng nghiệp vụ điều tra, cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra cửa hàng bán chiếc chiếc điện thoại này. Người chủ cửa hàng phối hợp với cảnh sát cung cấp từ 11 đến 12 đoạn video được camera ghi lại cảnh những người đến mua điện thoại trước thời điểm thảm án diễn ra. Trong số những người khách lần lượt ra vào cửa tiệm, cảnh sát đã nghi ngờ một người đàn ông chính là nghi phạm của vụ án. Họ nhìn gương mặt này rất quen nhưng hiện tại, họ chưa thể nhớ ra được hắn là ai. Nhưng một điểm gây chú ý hơn là lúc người đàn ông này đến mua điện thoại thì trên tay hắn ta đang cầm một chiếc điện thoại khác.
(Còn tiếp...)

Nữ sinh 24 tuổi chết cháy bí ẩn sau khi nhận được cuộc hẹn phỏng vấn việc làm bất ngờ

Nữ sinh 24 tuổi chết cháy bí ẩn sau khi nhận được cuộc hẹn phỏng vấn việc làm bất ngờ

Người dân phát hiện thi thể cô gái trong đám cháy dữ dội bên đường. Sau khi dập lửa, thi thể nạn nhân lộ ra nhiều chi tiết đáng ngờ.

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