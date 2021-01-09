Nữ nhân viên bán xe mặc quần bó chẹt cùng áo trễ nải khoe ngực cả mét, dân mạng thán phục nghị lực của nam khách hàng ngồi cạnh

Thế giới 09/01/2021 10:24

Không thể phủ nhận nữ nhân viên có thân hình quyến rũ, tuy nhiên nhiều dân mạng lại cho rằng cô nàng ăn mặc phản cảm, cố tình khoe thân, không phù hợp với công việc.

Đôi khi giữa cái đẹp, quyến rũ với phản cảm, thiếu tôn trọng người khác chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh, điển hình như nữ nhân viên bán ô tô ăn mặc phản cảm trong bức ảnh dưới đây. 

Trong ảnh, cô gái người Đài Loan là nhân viên của đại lý bán ô tô đang ngồi bên cạnh một nam khách hàng. Khách hàng này đang điền thông tin cá nhân vào bản hợp đồng mua bán ô tô tuy nhiên tất cả ánh mắt chỉ đổ dồn vào vòng một của nữ nhân viên.

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Nữ nhân viên bán ô tô ăn mặc phản cảm gây xôn xao - Ảnh: FB

Nữ nhân viên mặc áo thun bó trễ vai nhằm khoe vòng một "cực khủng" vô cùng sexy. Phía dưới, cô mặc chiếc quần legging cũng bó chẹt không kém. Nhiều dân mạng cho rằng cách ăn mặc của cô cực kỳ phản cảm và không phù hợp với công việc.

"Vị khách nam điền thông tin một cách vô cùng nghiêm túc, dường như không bị phân tâm hay ảnh hưởng bởi cách ăn mặc quyến rũ của cô nhân viên"; "Haha nghị lực của anh khách hàng thật đáng ngưỡng mộ"; "Đi mua ô tô bây giờ cũng có thêm nhiều quyền lợi quá"; "Cửa hàng bán ô tô này ở đâu vậy? Tôi cũng muốn tới"..., dân mạng bình luận. 

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Nữ nhân viên sở hữu body nóng bỏng - Ảnh: FB

Không lâu sau, dân mạng đã tìm được danh tính của nữ nhân viên bán ô tô. Cô tên Zhang Yu, sống tại quận Tân Điếm, thành phố Tân Bắc, Đài Loan. Ngoài công việc kinh doanh xe hơi, Zhang Yu còn là một người mẫu tự do và một phát thanh viên. Sở hữu nhan sắc ưa nhìn cùng thân hình "đốt mắt" người đối diện, Zhang Yu cũng có một lượng fan hâm mộ không nhỏ với hơn 177.000 lượt theo dõi trên Instagram cùng hơn 72.000 lượt theo dõi trên Facebook.

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