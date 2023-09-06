Nóng: Hàn Quốc bắt giữ hai tiếp viên hàng không Việt Nam vì cáo buộc 'buôn lậu' tinh dầu cần sa

Thế giới 06/09/2023 21:36

Sở cảnh sát thành phố Incheon, phía tây thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đã bắt giữ hai tiếp viên hàng không Việt Nam vì bị nghi ngờ mang cần sa lỏng trị giá 300 triệu won (tương đương 5,4 tỷ đồng) vào Hàn Quốc bằng cách giấu trong hộp đựng mỹ phẩm.

Theo báo Dân Việt đưa tin, Đài MBC và các hãng thông tấn Hàn Quốc ngày 6/9 đưa tin, Sở cảnh sát thành phố Incheon, phía tây thủ đô Seoul (Hàn Quốc) vừa bắt giữ 2 tiếp viên hàng không trong số 4 thành viên phi hành đoàn của một hãng hàng không Việt Nam vì cáo buộc buôn lậu cần sa lỏng bằng cách giấu trong hành lý.

2 tiếp viên này đều là nữ ở độ tuổi 20. Họ bị nghi ngờ mang cần sa lỏng trị giá 300 triệu won vào Hàn Quốc vào tháng 4 năm ngoái bằng cách giấu trong hộp đựng mỹ phẩm.

Nóng: Hàn Quốc bắt giữ hai tiếp viên hàng không Việt Nam vì cáo buộc 'buôn lậu' tinh dầu cần sa - Ảnh 1
Sở cảnh sát Incheon vừa bắt giữ hai tiếp viên Việt Nam về hành vi buôn lậu tinh dầu cần sa. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Theo kết quả điều tra của cảnh sát, 2 nữ tiếp viên hàng không Việt Nam xác nhận họ làm thêm các công việc như vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Hàn Quốc và ngược lại. Mỗi lần vận chuyển, họ nhận được tiền công khoảng 68.000 won đến 150.000 won (tương đương 1,2- 2,7 triệu đồng).

2 nữ tiếp viên hàng không Việt Nam khai rằng, họ chỉ nhận công việc vận chuyển hàng chứ không biết bên trong là ma túy. 

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, cảnh sát Hàn Quốc cũng cho biết thêm hai nữ tiếp viên còn lại không nhập cảnh vào Hàn Quốc trong thời gian gần đây. Các cơ quan điều tra Hàn Quốc đang tiếp tục truy tìm hai thành viên phi hành đoàn còn lại, đồng thời mở rộng điều tra để xác định xem có thêm người tham gia hay không.

Cũng theo Đài MBC News, việc kiểm tra hành lý bao gồm quá trình kiểm tra bằng máy quét tia X của các thành viên phi hành đoàn tương đối đơn giản hơn so với những hành khách thông thường.

Phía cảnh sát Incheon nhận định việc các tiếp viên hàng không Việt Nam nhận vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Hàn Quốc để kiếm thêm thu nhập đã có từ lâu.

Ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, một nhân viên hải quan sân bay quốc tế Incheon nói với Đài MBC họ sẽ tăng cường kiểm tra hành lý của tiếp viên các hãng hàng không đến từ Việt Nam.

Trong khi đó, theo báo Hankyung, cảnh sát Hàn Quốc cũng phát hiện một tiếp viên khác có hành vi vận chuyển ma tuý và đang đề nghị phía Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phối hợp truy tìm.

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