Sau nhiều lần đe dọa tự tử, nam giảng viên 33 tuổi đã sát hại người tình 19 tuổi vì níu kéo tình cảm bất thành.

Theo thông tin từ Red Star News, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũ Hồ, tỉnh An Huy (Trung Quốc) đã ra quyết định truy tố người đàn ông họ Quách vì tội cố ý giết người. Được biết, đối tượng này đã sát hại người tình vì níu kéo tình cảm không thành. Nạn nhân tên Han Han (19 tuổi), sinh viên Trường Đại học Kỹ Thuật An Huy, là học trò của nghi can. Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 20/2/2019, Han Han và vị giảng viên họ Quách gặp nhau. Mặc dù đã có gia đình nhưng anh ta vẫn đeo đuổi nữ sinh này. Đến tháng 4, cả hai quyết định hẹn hò. Tuy nhiên, đến ngày 30/6/2019, cặp đôi chia tay.

Theo chia sẻ của người nhà nạn nhân, đối tượng này kiểm soát nữ sinh 19 tuổi vô cùng gắt gao. Không chỉ kiểm tra điện thoại, Quách còn cấm Han Han tiếp xúc với người khác giới dù là anh rể hay bạn học. Sau khi Han Han đề nghị chia tay, nam giảng viên thường xuyên nhắn tin đe dọa nạn nhân: “Nếu chia tay, tôi sẽ khiến em thi trượt và không thể tốt nghiệp. Tôi chỉ cho những sinh viên khác 70 điểm nhưng cho em đến 90 điểm. Em có thể cách xa những người khác không. Tôi chắc chắn sẽ để em giành được học bổng”. Không chỉ vậy, người đàn ông này còn đe dọa sẽ tự tử nếu người yêu không quay lại: “Nếu em không quay lại, tôi sẽ chết”.

Vào khoảng 22 giờ tối 29/6/2019, người thân nhận được cuộc gọi cầu cứu của nạn nhân. Theo đó, Han Han bị người tình bạo hành, đập đầu vào tường khiến cơ thể bị thương. Tại đồn cảnh sát, hai bên đã ký vào đơn thỏa thuận và chia tay trong hòa bình. Để Han Han ổn định lại cuộc sống, gia đình đã cho cô ra nước ngoài du lịch. Trong suốt khoảng thời gian này, gã họ Quách thường xuyên nhắn tin xin lỗi, mong được nối lại tình cảm với nạn nhân. Bên cạnh đó, gã cũng thường xuyên dọa sẽ tự tử. Thậm chí, người này còn gửi video trước khi tự tử bằng than cho Han Han. Mủi lòng, Han Han đã gửi tin nhắn khuyên tình cũ đừng tự tử, hãy trân trọng cuộc sống. Níu kéo không thành, nam giảng viên sát hại người tình 19 tuổi - Ảnh: Shanghaiist Đến ngày 26/8/2019, Han Han phải quay lại trường học. Vì lo sợ con gái sẽ bị quấy rối nên người mẹ cũng đi theo. Sau 1 tuần thấy mọi việc yên ổn, người mẹ bèn về quê. Lúc này, gã họ Quách lại tiếp tục quấy rối nạn nhân như gửi quà vào giỏ xe, nhờ người gửi thư hoặc gửi nặc danh… Chiều 19/9, anh ta đã theo dõi, đi theo nạn nhân đến trước cổng ký túc xá. Khi thấy nạn nhân xuống cổng, đón taxi định ra ngoài thì gã tiến đến, chặn cô lại. Sau đó, gã đã dùng con dao chuẩn bị sẵn đâm vào đầu, ngực, bụng, lưng, mông, tay, chân và nhiều bộ phận khác của nạn nhân. Vì vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó. Gây án xong, đối tượng dự định tự tử nhưng được ngăn cản kịp thời. Kết quả khám nghiệm cho thấy trên người nạn nhân có tổng cộng 40 vết thương. Được biết, trong thời gian qua lại với nạn nhân, gã đã ép vợ ly hôn nhưng không thành. Hiện cảnh sát Trung Quốc đã tiến hành khởi tố vụ án mạng nghiêm trọng này.

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