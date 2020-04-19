Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ án người phụ nữ bị sát hại lúc rạng sáng tại Hà Giang. Nạn nhân được xác định là hiệu phó Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo của UBND phường Quang Trung (TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ bị sát hại lúc rạng sáng.

Nạn nhân được xác định là bà H.T.H (45 tuổi, trú tại tổ 6, phường Minh Khai, TP. Hà Giang), là hiệu phó Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang.

Người phụ nữ bị sát hại là hiệu phó Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang - Ảnh: Tuổi trẻ

Theo báo cáo nhanh từ Công an TP. Hà Giang, vào khoảng 3 giờ ngày 19/4, cơ quan này nhận được tin báo xảy ra một vụ án giết người tại gia đình ông L.V.S. (52 tuổi, trú tại tổ 5, phường Quang Trung, TP. Hà Giang).

Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng này. Theo đó, nghi phạm trong vụ án được xác định là Lành Đức Giang (24 tuổi, con trai ông S.). Đối tượng này đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự - Ảnh: Lao động

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai bà H. có mối quan hệ tình cảm với bố mình. Vì không muốn 2 người tiếp tục nên khi nhìn thấy bà H. trong nhà, đối tượng đã ra tay sát hại nạn nhân. Sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Hiện Công an TP. Hà Giang vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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