Mặc dù được đưa vào viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an nghi nạn nhân bị vợ con sát hại.

Mới đây, Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận cơ quan CSĐT hiện đang điều tra vụ người đàn ông nghi bị vợ con sát hại.

Nạn nhân được xác định là ông Phạm Văn Dũng (56 tuổi, trú thôn 5, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng). Vợ và con ông Dũng là bà N.T.N (47 tuổi) và P.P.T (19 tuổi) hiện đang bị tạm giữ để điều tra.

Theo thông tin trên Tiền phong, vào sáng 4/4, ông Dũng được người nhà đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Hiện cơ quan công an đang điều tra nghi án người đàn ông bị vợ con sát hại - Ảnh: Vietnamnet

Sau khi tiến hành kiểm tra, xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện ông Dũng có vết thương xuyên từ vai trái qua phổi, thấu lên tới cổ (nghi do súng bắn). Ngoài ra, ở cổ còn có một vật bằng kim loại, nghi là đạn. Mặc dù các bác sĩ đã cố hết sức nhưng vì vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong vào buổi trưa cùng ngày.

Sau khi nhận được tin báo từ bệnh viện, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành phong tỏa hiện trường. Sau khi khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện một súng tự chế và vật chứng khác tại nhà của nạn nhân.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nghi bà N. và T. có liên quan trực tiếp đến cái chết của nạn nhân nên triệu tập lấy lời khai, tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng này vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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