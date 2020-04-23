Lâm Đồng: Vợ cùng con trai lên kế hoạch sát hại chồng sau khi rút hết tiền tiết kiệm xài

Xã hội 23/04/2020 13:04

Liên quan tới vụ việc người vợ cùng con trai sát hại chồng tại Lâm Đồng, mới đây các nghi can đã thay đổi lời khai ban đầu.

Nhiều ngày qua, thông tin người vợ cùng con trai sát hại chồng bằng súng tại Lâm Đồng gây xôn xao dư luận cả nước. Nạn nhân là ông Phạm Văn Dũng (56 tuổi). Ban đầu, 2 mẹ con bà Nga khai vì bị ông Dũng hành hạ về tinh thần và thể xác lâu ngày nên mới ra tay giết người.  

Tuy nhiên, mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết hai mẹ con bà Nguyễn Thị Nga (47 tuổi) và Phạm Phi Trường (19 tuổi, ngụ xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh) đã thay đổi lời khai về nguyên nhân sát hại ông Dũng.

sat hai chong 1
Căn nhà xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing

Theo thông tin trên Zing, sau khi đấu tranh, công an xác định 2 vợ chồng bà Nga có sổ tiết kiệm 150 triệu đồng gửi ngân hàng. Bà Nga đã nhiều lần lén chồng rút tiền cho con trai tiêu xài dù biết Trường hư hỏng. Sau khi tiêu hết số tiền đó, bà Nga sợ chồng phát hiện nên bàn với con trai mua súng sát hại chồng. Sau khi gây án, hai mẹ con còn bàn bạc, thống nhất lời khai để đối phó với cơ quan công an.

sat hai chong 2
Sau khi xài hết tiền tiết kiệm, người vợ cùng con trai lên kế hoạch sát hại chồng - Ảnh: Internet

Được biết, tại địa phương, ông Dũng có uống rượu nhưng không nhiều, không phải thành phần rượu chè be bét. Trước khi bị bắt, Trường đang cầm 2 chiếc xe máy, đều là xe mượn. Bà Nga còn nợ 30 triệu của hàng xóm do vay để trả nợ cho con trai.

Hiện tại, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố 2 bị can để điều tra về hành vi giết người.

Vụ án vợ giết chồng: Giữ nhẫn cưới làm kỷ niệm và nỗi đau con trẻ

Vụ án vợ giết chồng: Giữ nhẫn cưới làm kỷ niệm và nỗi đau con trẻ

Trong khi phân xác người chồng vì nghi ngoại tình, Diễm tháo chiếc nhẫn cưới trên tay chồng giữ lại làm kỷ niệm.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Đồng hành vi giết người án mạng nghiêm trọng

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 53 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 2 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 53 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản