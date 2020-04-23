Liên quan tới vụ việc người vợ cùng con trai sát hại chồng tại Lâm Đồng, mới đây các nghi can đã thay đổi lời khai ban đầu.

Nhiều ngày qua, thông tin người vợ cùng con trai sát hại chồng bằng súng tại Lâm Đồng gây xôn xao dư luận cả nước. Nạn nhân là ông Phạm Văn Dũng (56 tuổi). Ban đầu, 2 mẹ con bà Nga khai vì bị ông Dũng hành hạ về tinh thần và thể xác lâu ngày nên mới ra tay giết người.

Tuy nhiên, mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết hai mẹ con bà Nguyễn Thị Nga (47 tuổi) và Phạm Phi Trường (19 tuổi, ngụ xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh) đã thay đổi lời khai về nguyên nhân sát hại ông Dũng.

Căn nhà xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing

Theo thông tin trên Zing, sau khi đấu tranh, công an xác định 2 vợ chồng bà Nga có sổ tiết kiệm 150 triệu đồng gửi ngân hàng. Bà Nga đã nhiều lần lén chồng rút tiền cho con trai tiêu xài dù biết Trường hư hỏng. Sau khi tiêu hết số tiền đó, bà Nga sợ chồng phát hiện nên bàn với con trai mua súng sát hại chồng. Sau khi gây án, hai mẹ con còn bàn bạc, thống nhất lời khai để đối phó với cơ quan công an.

Sau khi xài hết tiền tiết kiệm, người vợ cùng con trai lên kế hoạch sát hại chồng - Ảnh: Internet

Được biết, tại địa phương, ông Dũng có uống rượu nhưng không nhiều, không phải thành phần rượu chè be bét. Trước khi bị bắt, Trường đang cầm 2 chiếc xe máy, đều là xe mượn. Bà Nga còn nợ 30 triệu của hàng xóm do vay để trả nợ cho con trai.

Hiện tại, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố 2 bị can để điều tra về hành vi giết người.

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