Nhuộm mái tóc màu xanh, chàng trai 19 tuổi bị hai người đàn ông lạ mặt lột da đầu

Một nam thanh niên 19 tuổi người Nga tên Yuri Markov đã bị hai người đàn ông tấn công sau khi mâu thuẫn về mái tóc màu xanh của anh.

Theo thông tin China Press, sự việc xảy ra vào đêm ngày 9 tháng 7, khi Yuri Markov tranh cãi với hai người đàn ông lạ về màu tóc của anh.

Họ tỏ ra không hài lòng với mái tóc xanh lá cây của anh và sau đó một trong số họ đã tấn công bằng cách cạo sạch tóc, lột da đầu.

Sau đó máu từ đầu Markov chảy xuống khắp cơ thể và anh chỉ có thể nằm chờ giải cứu bên vệ đường trong đau đớn.

Nam thanh niên đang được điều trị tích cực trong bệnh viện. Ảnh: China Press

Mẹ của Markov cho biết con trai bà trước đó đã mâu thuẫn về màu tóc. Markov hiện đã băng bó trên đầu và anh cho biết vẫn đang chờ bác sĩ quyết định cách điều trị tiếp theo.

Cảnh sát Nga cho biết sau khi điều tra, một trong những nghi phạm là cư dân 24 tuổi của Cộng hòa Komi, đã bị bắt và các bộ phận khác vẫn đang điều tra.

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