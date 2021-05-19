Những ‘ông lớn’ công nghệ bỏ vợ theo người tình: Người thản nhiên vui sống bên 'tuesday', kẻ 'nghiệp quật' mất chức

Tuy nhiên, tỷ phú Jeff Bezos đã lên tiếng thanh minh rằng ông không hề lừa dối ai khi bắt đầu mối quan hệ mới sau khi đã ly thân với vợ cũ. Được biết, ngay sau khi ông chủ Amazon tuyên bố ly hôn người vợ từng chung sống 25 năm, bà Lauren Sanchez cũng đệ đơn ly dị chồng.

Năm 2019, thế giới chứng kiến vụ ly hôn gây “chấn động toàn cầu” của ông chủ Amazon – tỷ phú Jeff Bezos và vợ cũ, bà Mackenzie Scott sau 25 năm chung sống. Lý do chia tay được "khui" ra là vì "ông lớn" công nghệ bỏ vợ theo người tình là bà Lauren Sanchez, một MC nổi tiếng, khi cả hai đều chưa ly hôn.

Một năm sau, sự việc vẫn chưa được hạ nhiệt khi tỷ phú Jeff Bezos bị anh trai của Lauren Sanchez khởi kiện tội vu khống liên quan đến vụ ngoại tình trước đây. Cụ thể, tỷ phú Jeff Bezos đã cáo buộc anh trai của người tình, ông Michael Sanches, đã chia sẻ những đoạn tin nhắn và hình ảnh nhạy cảm của ông gửi cho bạn gái với tờ The National Enquirer, khiến vụ ngoại tình giữa hai người bị phanh phui vào đầu năm 2019.

Trước những bê bối tình ái của chồng cũ, bà Mackenzie Scott vẫn luôn giữ im lặng, thái độ này càng khiến bà được công chúng ngưỡng mộ. Trong khi mối quan hệ của tỷ phú Jeff Bezos với người tình mới vấp phải phản ứng gay gắt của mọi người.

Tuy nhiên, Michael Sanches đã phủ nhận cáo buộc này, rằng ông chưa bao giờ sở hữu những bức ảnh đó và kiện Jeff Bezos tội vu khống. Cuối cùng, tòa án ra phán quyết có lợi cho Jeff Bezos và bãi bỏ vụ kiện của Michel Sanchez.

Liên tiếp bị các thông tin xấu bủa vây nhưng lại dường như không gây tổn hại tới đế chế Amazon của tỷ phú Jeff Bezos.

Chủ tịch Taobao - Tưởng Phàm

Ồn ào nhất mạng xã hội Trung Quốc hồi tháng 4 năm ngoái có lẽ chính là vụ việc liên quan đến tin đồn Tưởng Phàm - chủ tịch Taobao và Tmall ngoại tình với hot girl nổi tiếng Trương Đại Dịch. Đổng Hoa Hoa – “chính thất” của Tưởng Phàm thậm chí còn phải đăng đàn dằn mặt trực tiếp tiểu tam không được tiếp tục mối quan hệ ngoài luồng này.

Chuyện tình tay ba gây bão mạng xã hội Trung Quốc từ năm ngoái đến năm nay vẫn chưa hạ nhiệt - Ảnh: Internet

Lúc bấy giờ, Tưởng Phàm đang là cái tên sáng giá trong giới công nghệ. Ở tuổi 35, ông là một trong những lãnh đạo cấp cao trẻ nhất của Alibaba, thậm chí được tỷ phú Jack Ma chọn làm người kế vị. Do đó, tin tức ngoại tình đã nhanh chóng khiến hình ảnh của ông sụp đổ.

Bản thân Chủ tịch Taobao đã phải trả một cái giá đắt khi bị Tập đoàn Alibaba giáng chức, xóa bỏ hết tư cách đối tác, cũng như mọi quyền lợi và khen thưởng trong năm. Hình phạt này đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp tương lai của ông. Không những thế, cả Alibaba và Taobao cũng bị tổn thất không nhỏ về mặt hình ảnh.

Một năm sau, những tưởng mọi chuyện đã chìm vào quên lãng thì mới đây, một nguồn tin cho hay Trương Đại Dịch đã chính thức có được vị trí "chính thất" của Đổng Hoa Hoa. Sau thời gian dài dây dưa giữa vợ và nhân tình, cuối cùng Tưởng Phàm đã quyết định ly hôn để đến bên hotgirl họ Trương. Thông tin này khiến dân mạng một lần nữa sục sôi.

Nhà sáng lập Microsoft – Bill Gates

Ngày 3/5, “cơn bão truyền thông” phủ khắp toàn cầu trước thông tin tỷ phú Bill Gates và bà Melinda bất ngờ thông báo ly hôn sau 27 năm chung sống. Trước đó, Bill Gates – Melinda được biết đến là cặp vợ chồng quyền lực có sức ảnh hưởng trên thế giới, đồng thời cũng là cặp đôi có được rất nhiều sự ngưỡng mộ từ công chúng vì tình cảm họ dành cho nhau trong 27 năm. Bà Melinda nộp đơn ly hôn với thái độ dứt khoát, cho thấy hôn nhân của họ đã rạn nứt từ lâu và hai bên cũng đã có sự chuẩn bị cho cuộc “chia tay thế kỷ” này.

Bill Gates và Melinda từng là cặp đôi 'thần tượng' của rất nhiều người trên thế giới - Ảnh: Internet

Lý do đằng sau quyết định chia tay đột ngột này vẫn còn là một bí ẩn nhưng bà Melinda trong một vài cuộc nói chuyện trước đây từng tiết lộ, chồng bà, tỷ phú Bill Gates gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc và gia đình. Ngoài ra, theo New York Post đưa tin, nhà sáng lập Microsoft từng mô tả mối quan hệ của ông với vợ cho bạn bè là giữa họ "không còn tình yêu".

Ngoài ra, góp phần “châm ngòi” cho những rạn nứt của vợ chồng tỷ phú còn được cho là do Bill Gates có mối quan hệ ngoài luồng với những người phụ nữ khác. Cụ thể, sau khi kết hôn, Bill Gates vẫn “thản nhiên” qua lại với tình cũ.

Sau khi kết hôn, tỷ phú vẫn vô tư qua lại thân mật với người yêu cũ - Ảnh: Internet

Từ khi kết hôn với Melinda, mỗi năm một lần, tỷ phú Bill Gates vẫn dành thời gian để đi nghỉ dưỡng với bạn gái cũ là bà Ann Winblad tại một căn nhà bên bờ biển tại bang Bắc Carolina. Bà Melinda – “chính thất” của nhà sáng lập Microsoft cũng biết và đồng ý cho điều này.

Chồng cũ Melinda cũng từng tiết lộ với tạp chí Times vào năm 1997 rằng đây là một phần trong thỏa thuận hôn nhân khi kết hôn với bà Melinda French vào năm 1994. Thậm chí, trước khi cầu hôn Melinda, Bill Gates còn “xin phép” bạn gái Ann Winblad trước: “Khi tôi có ý muốn kết hôn với Melinda, tôi đã gọi Ann và xin phép cô ấy”. Sau khi nhận câu trả lời của Ann là “cô ấy sẽ rất phù hợp với anh vì cô ấy là một người thông tuệ” thì vị tỉ phú mới “dám” đến với Melinda.

Không chỉ với bạn gái cũ, Bill Gates cũng từng dính phải nghi vấn tán tỉnh các nữ nhân viên, thậm chí còn có cáo buộc về quan hệ tình tình ái giữa ông với một nữ nhân viên từ năm 2000. Hành động này được phía Microsoft cho là "không phù hợp" dẫn đến việc ban giám đốc tập đoàn Microsoft phải mở một cuộc điều tra. Sau đó buộc Bill Gates phải từ chức khỏi hội đồng quản trị của tập đoàn.