Cuộc hôn nhân 27 năm giữa Bill Gates và Melinda: 3 bài học về hạnh phúc 'luôn đúng' dành cho chị em chúng mình

Phụ nữ yêu 11/05/2021 12:15

Hôm 3/5, tỉ phú Mỹ Bill và vợ Melinda Gates thông báo ly hôn sau 27 năm chung sống. Thông tin này khiến dư luận thế giới chấn động và không ngừng bàn tán xôn xao vì những chuyện bên lề. Từ câu chuyện của cặp đôi này, phụ nữ khôn ngoan hãy lưu ý ngay 3 bài học sau đây để giữ được hạnh phúc cho riêng mình.

Theo thông tin từ những người trong cuộc, cuộc chia tay này không đột ngột đối với cả ông Bill và bà Melinda Gates, và đây là kết quả sau một thời gian dài của "sự kết hợp của nhiều chuyện". Cặp đôi chọn công khai việc "đường ai nấy đi" trong thời gian này vì giờ đây, tất cả con cái của họ đều đã trưởng thành. Cặp đôi tỷ phú có với nhau 3 đứa con là Jennifer (25 tuổi), Rory (21 tuổi) và Phoebe (18 tuổi). Trong đó, cô con gái út Phoebe vừa bước sang tuổi 18 hồi tháng 9/2020.

Ở góc độ hôn nhân gia đình, câu chuyện về cuộc hôn nhân "tỷ đô" kéo dài suốt 27 năm này khiến các chị em phụ nữ phải suy ngẫm nhiều điều về bí quyết tìm kiếm và giữ gìn hạnh phúc gia đình. 

Cuộc hôn nhân 27 năm giữa Bill Gates và Melinda: 3 bài học về hạnh phúc 'luôn đúng' dành cho chị em chúng mình - Ảnh 1
Gia đình tỷ phú Bill Gates

1.Bạn đời là "sự nghiệp cả đời" - hãy lựa chọn khôn ngoan

Trong một buổi nói chuyện ở trường trung học New York, bà Melinda từng chia sẻ, một trong những bài học cặp đôi cố gắng dạy con cái, và chính bản thân bà cũng thường xuyên nói với các con mình là: "Nếu bạn phải lựa chọn bạn đời, bất kể bạn chọn ai thì đó có lẽ là quyết định quan trọng nhất của bạn. Thậm chí quan trọng hơn cả sự nghiệp bạn có, hay trường bạn theo học".

Bà quan niệm: "Người ta có thể phải chọn lại bạn đời, nhưng thay đổi công việc và sự nghiệp sẽ dễ dàng hơn thay đổi bạn đời. Vì vậy, hãy cố gắng lựa chọn cẩn thận và khôn ngoan."

Không chỉ có vợ cũ, bản thân tỷ phú Bill Gates trước khi đưa ra quyết định kết hôn với bà Melinda cũng đã từng phải viết ra những ưu điểm và nhược điểm của quyết định này trên một tấm bảng.

Với bài học này, tất cả phụ nữ hãy lưu ý lựa chọn bạn đời cẩn thận và khôn ngoan. Nhiều phụ nữ lựa chọn bạn đời một cách đại khái, sau đó tiến tới quyết định hôn nhân vội vàng với nhiều lý do: Gia đình giục cưới, cô đơn khi bạn bè đều đã yên bề gia thất, sợ tuổi già không có nơi nương tựa, thèm được có người quan tâm... Để rồi sau một quyết định chóng vánh, nhiều người đã phải sống trong đau khổ và tiếc nuối mãi về sau. 

Cuộc hôn nhân 27 năm giữa Bill Gates và Melinda: 3 bài học về hạnh phúc 'luôn đúng' dành cho chị em chúng mình - Ảnh 2
Hãy khôn ngoan khi chọn bạn đời 

2. Nếu chọn sai, hãy chọn lại

Ngay cả người coi trọng việc lựa chọn bạn đời như bà Melinda, hay người suy tính cẩn thận trước khi kết hôn như Bill Gates cũng có lúc phải ly hôn sau 27 năm đằng đẵng gắn bó. Điều này cho thấy, một lựa chọn đúng trong quá khứ thì chưa chắc đã còn đúng trong hiện tại. Và dĩ nhiên, trong cuộc sống này, con người ai cũng có phút lầm lỡ. Không gói gọn ở tình yêu hay hôn nhân gia đình, đó có thể là trong các quyết định hàng ngày, trong việc học tập, nuôi dạy con cái,...  Vì vậy, nếu lỡ đưa ra một quyết định sai lầm, phụ nữ ơi, đừng nản chí, buồn lòng hay dằn vặt bản thân. Nếu chọn sai, thì hãy chọn lại. Bí quyết rất đơn giản!

Cuộc hôn nhân 27 năm giữa Bill Gates và Melinda: 3 bài học về hạnh phúc 'luôn đúng' dành cho chị em chúng mình - Ảnh 3
Tuổi tác không phải là lý do cho việc buông bỏ 

3.Tuổi tác không phải là lý do

Ở thời điểm ly hôn, tỷ phú công nghệ Bill Gates đã 65 tuổi, còn người vợ Melinda đã bước vào tuổi 56. Họ đã gắn bó với nhau đến 27 năm và có đến 3 mặt con. Nhẽ ra ở tuổi này, nhiều người có lẽ sẽ chọn cách "chấp nhận" nhau, bỏ qua cho nhau để cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Họ có nhiều nỗi sợ không dám buông bỏ như: Sợ uổng phí tuổi thanh xuân, sợ uổng phí thời gian và công sức đã đầu tư vào mối quan hệ, sợ không tìm được đối tượng tốt hơn, sợ không có nơi nương tựa khi về già... Thế nhưng, bài học từ cặp đôi tỷ phú cho thấy ở độ tuổi nào thì chúng ta cũng có thể thay đổi lựa chọn để theo đuổi hạnh phúc mới. Thế nên, phụ nữ ơi, đừng vì một nỗi sợ nhất thời mà bỏ rơi cảm giác hiện tại, từ đó có thể khiến bạn "lãng phí" một cuộc đời. 

Trước vụ 'chia tay' chấn động của Bill Gates - Melinda, đây là 5 vụ ly hôn tốn kém nhất mọi thời đại

Trước vụ 'chia tay' chấn động của Bill Gates - Melinda, đây là 5 vụ ly hôn tốn kém nhất mọi thời đại

Cuộc ly hôn "tỷ đô" của Bill Gates và Melinda Gates sau 27 năm chung sống đang khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Thế nhưng ít ai để ý, trước cuộc chia tay của cặp đôi tỷ phú này, từng có 5 vụ ly hôn "tiền tỷ" khác cũng thu hút truyền thông không kém.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn tâm sự phụ nữ 30 tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 3 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này