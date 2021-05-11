Cuộc hôn nhân 27 năm giữa Bill Gates và Melinda: 3 bài học về hạnh phúc 'luôn đúng' dành cho chị em chúng mình

Ở góc độ hôn nhân gia đình, câu chuyện về cuộc hôn nhân "tỷ đô" kéo dài suốt 27 năm này khiến các chị em phụ nữ phải suy ngẫm nhiều điều về bí quyết tìm kiếm và giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Theo thông tin từ những người trong cuộc, cuộc chia tay này không đột ngột đối với cả ông Bill và bà Melinda Gates, và đây là kết quả sau một thời gian dài của "sự kết hợp của nhiều chuyện". Cặp đôi chọn công khai việc "đường ai nấy đi" trong thời gian này vì giờ đây, tất cả con cái của họ đều đã trưởng thành. Cặp đôi tỷ phú có với nhau 3 đứa con là Jennifer (25 tuổi), Rory (21 tuổi) và Phoebe (18 tuổi). Trong đó, cô con gái út Phoebe vừa bước sang tuổi 18 hồi tháng 9/2020.

Trong một buổi nói chuyện ở trường trung học New York, bà Melinda từng chia sẻ, một trong những bài học cặp đôi cố gắng dạy con cái, và chính bản thân bà cũng thường xuyên nói với các con mình là: "Nếu bạn phải lựa chọn bạn đời, bất kể bạn chọn ai thì đó có lẽ là quyết định quan trọng nhất của bạn. Thậm chí quan trọng hơn cả sự nghiệp bạn có, hay trường bạn theo học".

Bà quan niệm: "Người ta có thể phải chọn lại bạn đời, nhưng thay đổi công việc và sự nghiệp sẽ dễ dàng hơn thay đổi bạn đời. Vì vậy, hãy cố gắng lựa chọn cẩn thận và khôn ngoan."

Không chỉ có vợ cũ, bản thân tỷ phú Bill Gates trước khi đưa ra quyết định kết hôn với bà Melinda cũng đã từng phải viết ra những ưu điểm và nhược điểm của quyết định này trên một tấm bảng.

Với bài học này, tất cả phụ nữ hãy lưu ý lựa chọn bạn đời cẩn thận và khôn ngoan. Nhiều phụ nữ lựa chọn bạn đời một cách đại khái, sau đó tiến tới quyết định hôn nhân vội vàng với nhiều lý do: Gia đình giục cưới, cô đơn khi bạn bè đều đã yên bề gia thất, sợ tuổi già không có nơi nương tựa, thèm được có người quan tâm... Để rồi sau một quyết định chóng vánh, nhiều người đã phải sống trong đau khổ và tiếc nuối mãi về sau.

Hãy khôn ngoan khi chọn bạn đời

2. Nếu chọn sai, hãy chọn lại

Ngay cả người coi trọng việc lựa chọn bạn đời như bà Melinda, hay người suy tính cẩn thận trước khi kết hôn như Bill Gates cũng có lúc phải ly hôn sau 27 năm đằng đẵng gắn bó. Điều này cho thấy, một lựa chọn đúng trong quá khứ thì chưa chắc đã còn đúng trong hiện tại. Và dĩ nhiên, trong cuộc sống này, con người ai cũng có phút lầm lỡ. Không gói gọn ở tình yêu hay hôn nhân gia đình, đó có thể là trong các quyết định hàng ngày, trong việc học tập, nuôi dạy con cái,... Vì vậy, nếu lỡ đưa ra một quyết định sai lầm, phụ nữ ơi, đừng nản chí, buồn lòng hay dằn vặt bản thân. Nếu chọn sai, thì hãy chọn lại. Bí quyết rất đơn giản!

Tuổi tác không phải là lý do cho việc buông bỏ

3.Tuổi tác không phải là lý do

Ở thời điểm ly hôn, tỷ phú công nghệ Bill Gates đã 65 tuổi, còn người vợ Melinda đã bước vào tuổi 56. Họ đã gắn bó với nhau đến 27 năm và có đến 3 mặt con. Nhẽ ra ở tuổi này, nhiều người có lẽ sẽ chọn cách "chấp nhận" nhau, bỏ qua cho nhau để cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Họ có nhiều nỗi sợ không dám buông bỏ như: Sợ uổng phí tuổi thanh xuân, sợ uổng phí thời gian và công sức đã đầu tư vào mối quan hệ, sợ không tìm được đối tượng tốt hơn, sợ không có nơi nương tựa khi về già... Thế nhưng, bài học từ cặp đôi tỷ phú cho thấy ở độ tuổi nào thì chúng ta cũng có thể thay đổi lựa chọn để theo đuổi hạnh phúc mới. Thế nên, phụ nữ ơi, đừng vì một nỗi sợ nhất thời mà bỏ rơi cảm giác hiện tại, từ đó có thể khiến bạn "lãng phí" một cuộc đời.