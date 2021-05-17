Bill Gates vướng điều tra vì quan hệ tình trường mờ ám với nữ nhân viên, bị buộc rời khỏi 'ghế nóng' của Microsoft

Theo Bloomberg, một nguồn tin thân cận cho biết, vào năm ngoái, ban giám đốc tập đoàn Microsoft đã bắt đầu mở một cuộc điều tra nhắm vào Bill Gates sau cáo buộc có quan hệ mờ ám với một nữ nhân viên. Hành động này được phía Microsoft cho là "không phù hợp" và sau đó buộc Bill Gates phải từ chức khỏi hội đồng quản trị của tập đoàn.

Theo đại diện phát ngôn của Microsoft, hội đồng quản trị công ty đã xem xét vấn đề với sự trợ giúp của một công ty luật bên ngoài. Tuy nhiên, tỷ phú Bill Gates đã rời hội đồng quản trị Microsoft trước khi cuộc điều tra hoàn thành.

Cụ thể, năm 2019, tập đoàn Microsoft nhận được thông tin nói rằng Bill Gates đã cố tình "gạ gẫm" một nhân viên nữ kể từ năm 2000. Bức thư cáo buộc được gửi từ một kỹ sư của Microsoft, nói rằng cô đã có quan hệ tình ái với ông Gates trong nhiều năm.

Tỷ phú Bill Gates đã rời hội đồng quản trị Microsoft trước khi cuộc điều tra hoàn thành

Thời điểm năm 2020, Microsoft từng thông báo Bill Gates sẽ rời hội đồng quản trị của công ty này. Tỷ phú cũng sẽ rút khỏi hội đồng quản trị công ty đầu tư của Warren Buffett - Berkshire Hathaway.

Thời điểm đó, tỷ phú công nghệ từng chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôi quyết định rời khỏi hai hội đồng quản trị để dành thời gian nhiều hơn cho các hoạt động từ thiện, bao gồm y tế toàn cầu, phát triển giáo dục và tham gia sâu hơn vào vấn đề biến đổi khí hậu".

Phát ngôn viên của Bill Gates xác nhận, quyết định rời khỏi hội đồng quản trị của Gates không liên quan đến một vụ ngoại tình gần hai thập kỷ trước bởi mối quan hệ này đã kết thúc một cách thân thiện. Theo đó, việc rời khỏi hội đồng quản trị Microsoft của Gates liên quan đến việc ông muốn dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động từ thiện của mình.

Kể từ sau thông báo ly hôn được đưa ra vào đầu tháng 5, những góc khuất bí ẩn trong cuộc sống hôn nhân giàu có của Bill Gates đã dần được tiết lộ

Theo tờ The New York Times, những hành vi đáng ngờ của vị tỷ phú này trong môi trường làm việc đã thu hút sự chú ý của dư luận sau cuộc chia ly của cặp vợ chồng giàu nhất và quyền lực nhất thế giới. Năm 2018, bà Gates từng bất mãn việc chồng mình xử lý cáo buộc quấy rối tình dục đối với quản lý tài chính lâu năm - Michael Larson. Sau khi ông Gates bí mật giải quyết vấn đề, bà Gates quyết định tìm kiếm một cuộc điều tra từ bên ngoài.

Ngoài ra, Wall Street Journal từng đưa tin vợ cũ của tỷ phú đã bắt đầu làm việc với các luật sư chuyên về ly hôn từ hơn một năm trước, một phần do lo ngại về các giao dịch của Bill Gates với nhà tỷ phú cũng là tội phạm tình dục Jeffrey Epstein.

Hiện đại diện của Gates và Microsoft chưa đưa ra thêm bình luận nào.