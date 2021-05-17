Bill Gates: Đức lang quân mẫu mực hay kẻ đam mê nhục dục, là thiên tài máy tính hay nhà tư bản bất chấp kiếm tiền?

Ngày 3/5, truyền thông thế giới “chấn động” trước thông tin tỉ phú Bill Gates và bà Melinda bất ngờ thông báo ly hôn sau 27 năm chung sống. Trước đó, Bill Gates – Melinda được biết đến là cặp vợ chồng quyền lực có sức ảnh hưởng trên thế giới, đồng thời cũng là cặp đôi có được rất nhiều sự ngưỡng mộ từ công chúng vì tình cảm họ dành cho nhau trong 27 năm. Đến nay, sức nóng của sự kiện này vẫn chưa hạ nhiệt khi ngày càng xuất hiện các tình tiết được cho là lý do dẫn đến rạn nứt.

Lý do đằng sau quyết định chia tay đột ngột này vẫn còn là một bí ẩn nhưng bà Melinda trong một vài cuộc nói chuyện trước đây từng tiết lộ, chồng bà, tỷ phú Bill Gates gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc và gia đình. Ngoài ra, theo New York Post đưa tin, nhà sáng lập Microsoft từng mô tả mối quan hệ của ông với vợ cho bạn bè là giữa họ "không còn tình yêu":

Được biết, đơn ly hôn của vợ chồng tỷ phú được nộp ngay sau khi con út vừa tròn 18, họ không tranh chấp tài sản và quyền nuôi con khi chúng đều đã trưởng thành. Bà Melinda nộp đơn ly hôn với thái độ dứt khoát, cho thấy hôn nhân của họ đã rạn nứt từ lâu và hai bên cũng đã có sự chuẩn bị cho cuộc “chia tay thế kỷ” này.

“Bill đã nói chuyện với những người bạn thân của ông ấy trên sân golf. Ông ấy đã nói với họ được một thời gian rằng cuộc hôn nhân không còn tình yêu, rằng nó đã kết thúc được một thời gian và họ đang sống cuộc sống riêng.”

Sau 27 năm chung sống, lý do chia tay là vì không còn tình yêu. Nhưng để tình yêu không còn thì là do sự cộng hưởng của nhiều rạn nứt - Ảnh: Internet

Góc khuất trong việc “làm ăn” với tỷ phú tình dục

Không chỉ vì vấn đề tình cảm giữa hai người, lý do dẫn đến rạn nứt còn được cho là do Bill Gates có quan hệ qua lại mật thiết với Jeffrey Epstein, tỷ phú khét tiếng buôn bán tình dục trẻ vị thành niên, đã bí ẩn chết trong tù vào 10/08/2019. Bà Melinda bắt đầu lo ngại về Jeffrey Epstein sau khi hai vợ chồng gặp gỡ ông này lần đầu năm 2011. Bà còn nói với chồng rằng bà cảm thấy không thoải mái khi gặp Epstein, nhưng Bill và một số nhân viên của quỹ Melinda & Bill Gates vẫn tiếp tục giữ quan hệ với ông này trong những năm tiếp theo.

Bill Gates (thứ hai từ phải sang) đứng cạnh Jeffrey Epstein (giữa) trong một sự kiện năm 2011 - Ảnh: Internet

Về phía Bill Gates, ông khẳng định những lần qua lại, ăn tối, giao lưu thân mật cùng Jeffrey Epstein chỉ đơn thuần là “bàn chuyện làm từ thiện”. Vậy thực hư về hoạt động từ thiện giữa Bill Gates và Jeffrey Epstein diễn ra như thế nào?

Từ trước đến nay, nhiều người vẫn ngầm hiểu rằng cách làm “từ thiện kiểu Bill Gates” là một hình thức trốn thuế tinh vi. Bởi theo luật pháp Mỹ, riêng thuế thừa kế đã là 55% tài sản. Nhưng với việc cam kết đóng góp toàn bộ tài sản của mình cho quỹ từ thiện, mà thực chất quỹ này vẫn do các con Bill Gates điều hành, đây sẽ là cỗ máy ATM để con cháu ông ta rút tiền.

Chẳng những vậy, lợi ích thuế mà hoạt động từ thiện mang đến cho giới siêu giàu là vô cùng khổng lồ như tránh thuế thặng dư vốn (thường là 15%) và thuế bất động sản (40%) đối với tổng tài sản trên 11,58 triệu USD. Do đó, với trường hợp của Bill Gates, số tiền ông ta kiếm được là rất nhiều, lên tới hàng chục tỷ USD.

Nói không ngoa khi về bản chất, quỹ từ thiện của Gates thực chất là quỹ đầu tư. Quỹ đầu tư là vì sao? Đó là Bill Gates thông qua quỹ từ thiện để ủng hộ những dự án “có vẻ nhân văn”, nhưng thực chất là “đầu cơ làm ăn buôn bán”.

Đáng chú ý, việc Bill Gates hợp tác từ thiện với Jeffrey Epsteins - tỷ phú tội phạm chuyên buôn bán tình dục trẻ vị thành niên – là một bí ẩn không lời giải với nhiều người. Bill Gates chỉ nói rằng quỹ từ thiện Gates Foundation tài trợ cho Jeffrey Epstein, nhưng để kinh doanh cái gì thì Bill Gates không nói rõ. Bill Gates khẳng định ông không hề biết việc làm phi pháp của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epsteins. Nhiều người mạnh dạn phỏng đoán rằng rất nhiều tiền từ quỹ từ thiện của Bill Gates “có thể đã” đầu tư cho Jeffrey Epsteins buôn bán tình dục trẻ em.

Bridgitt Arnold, người phát ngôn của Bill Gates cũng cho biết Bill đã gặp Epstein nhiều lần vào năm đó để thảo luận về các hoạt động từ thiện. Tuy nhiên, sau khi Epstein bị bắt thì Arnold lại nói: "Bill Gates rất hối hận vì từng gặp Epstein".

Các mối quan hệ tình ái “bây giờ mới kể”

Ngoài ra, góp phần “châm ngòi” cho những rạn nứt của vợ chồng tỷ phú còn được cho là do Bill Gates có mối quan hệ ngoài luồng với những người phụ nữ khác. Cụ thể, sau khi kết hôn, Bill Gates vẫn “thản nhiên” qua lại với tình cũ.

Từ khi kết hôn với Melinda, mỗi năm một lần, tỷ phú Bill Gates vẫn dành thời gian để đi nghỉ dưỡng với bạn gái cũ là bà Ann Winblad tại một căn nhà bên bờ biển tại bang Bắc Carolina. Bà Melinda – “chính thất” của nhà sáng lập Microsoft cũng biết và đồng ý cho điều này.

Chân dung bạn gái cũ của Bill Gates bà Ann Winblad - Ảnh: Internet

Chồng cũ Melinda cũng từng tiết lộ với tạp chí Times vào năm 1997 rằng đây là một phần trong thỏa thuận hôn nhân khi kết hôn với bà Melinda French vào năm 1994. Thậm chí, trước khi cầu hôn Melinda, Bill Gates còn “xin phép” bạn gái Ann Winblad trước: “Khi tôi có ý muốn kết hôn với Melinda, tôi đã gọi Ann và xin phép cô ấy”. Sau khi nhận câu trả lời của Ann là “cô ấy sẽ rất phù hợp với anh vì cô ấy là một người thông tuệ” thì vị tỉ phú mới “dám” đến với Melinda.

Không chỉ với bạn gái cũ, Bill Gates cũng từng dính phải nghi vấn tán tỉnh các nữ nhân viên, thậm chí còn có cáo buộc về quan hệ tình tình ái giữa ông với một nữ nhân viên từ năm 2000. Hành động này được phía Microsoft cho là "không phù hợp" dẫn đến việc ban giám đốc tập đoàn Microsoft phải mở một cuộc điều tra. Sau đó buộc Bill Gates phải từ chức khỏi hội đồng quản trị của tập đoàn.

Không dừng lại ở đó, bà Melinda còn không hài lòng với cách chồng xử lý trợ lý thân cận Michael Larson - "cỗ máy in tiền" lâu năm của Bill Gates, khi người này bị cáo buộc quấy rối tình dục. Lúc đó, Bill Gates đã dàn xếp để người phụ nữ tố cáo Larson ký một thỏa thuận không tiết lộ thông tin để đổi lấy một khoản tiền.

Michael Larson - người được xem là 'cỗ máy in tiền' của Bill Gates - Ảnh: Internet

Trước những thông tin trên, người phát ngôn của Bill Gates là Bridgitt Arnold đã lên tiếng phủ nhận:

"Bất kỳ tuyên bố nào cho rằng Gates từng tiết lộ về cuộc hôn nhân của mình hoặc Melinda có thái độ bất mãn đều là sai sự thật. Tuyên bố ngược đãi nhân viên cũng không đúng. Những tin đồn và suy đoán xung quanh vụ ly hôn của Gates ngày càng trở nên lố bịch và thật không may khi những người có ít hoặc không có kiến thức về tình hình lại được coi là những "nguồn thông tin".