Nhật Bản quảng bá thị thực cho phép lưu trú trên 90 ngày, nhắm mục tiêu 'du mục kỹ thuật số'

Thế giới 29/05/2023 10:00

Kế hoạch này của Nhật Bản được cho là một hành động để sớm phục hồi du khách nước ngoài đến Nhật Bản khi số lượng khách du lịch đến quốc gia này giảm do COVID-19.

Theo Yomiuri Shimbun đưa tin ngày 28/5, chính phủ Nhật Bản đang xem xét giới thiệu một loại thị thực dành riêng cho những người được gọi là "dân du mục kỹ thuật số" (Digital Nomad). 

Theo báo cáo, chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch thiết lập một kế hoạch hành động để sớm phục hồi du khách nước ngoài đến Nhật Bản, có tính đến những người du mục kỹ thuật số và quy định rằng "xác định và xem xét các nhiệm vụ bao gồm các khía cạnh thể chế như thị thực và tình trạng cư trú, thực hiện các phản hồi cần thiết" đang được điều chỉnh

Nhật Bản cho phép nhập cảnh không cần thị thực (miễn thị thực) trong tối đa 90 ngày tới 69 quốc gia và khu vực, bao gồm cả Hàn Quốc và Hoa Kỳ.    

Tuy nhiên, xem xét thực tế là những người du mục kỹ thuật số, những người duy trì môi trường làm việc không cố định mà linh động theo đời sống cá nhân của họ, miễn là duy trì kết nối kỹ thuật số, Nhật Bản đã quyết định tạo một thị thực riêng dành cho họ.

Hiện tại, người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản trong hơn 90 ngày phải xin thị thực làm việc. Thị thực này yêu cầu các điều kiện như nhận lương từ một công ty có trụ sở tại Nhật Bản, vì vậy hầu hết những người du mục kỹ thuật số đều không được cấp thị thực.

Nhiều người du mục kỹ thuật số đang tham gia vào các công việc như phát triển phần mềm và thiết kế web cho phép họ làm việc ở bất cứ đâu miễn là họ có kết nối internet. Có không ít người làm nghề tự do, và cũng có những công nhân thuộc các công ty. 

Có khoảng 35 triệu người du mục kỹ thuật số trên thế giới và các chi phí liên quan ước tính khoảng 787 tỷ USD (khoảng 18,47 triệu tỷ đồng) mỗi năm.   

Khi số lượng khách du lịch nước ngoài giảm do COVID-19, nhiều quốc gia ở Châu Âu và Châu Mỹ Latinh đã cấp thị thực dài hạn cho những người du mục kỹ thuật số có thu nhập cố định.

Về vấn đề này, Yomiuri Shimbun cho biết: "Nhật Bản cũng có ý định mở rộng tiêu dùng của du khách nước ngoài bằng cách tạo ra một môi trường nơi các tài năng (kỹ thuật số) có thể dễ dàng ở lại". 

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