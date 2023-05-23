Nhật Bản phát triển AI tạo tiếng Nhật với siêu máy tính Fugaku

Thế giới 23/05/2023 10:31

Nhóm nghiên cứu có kế hoạch sử dụng thuật toán học ngôn ngữ do Google tạo ra vào năm 2017 để học dữ liệu tài liệu tiếng Nhật trực tuyến cho trí tuệ nhân tạo.

The Yomiuri Shimbun và Nihon Keizai Shimbun đã đưa tin vào ngày 22/5 rằng một nhóm nghiên cứu Nhật Bản đang phát triển một trí tuệ nhân tạo tổng quát (AI) dành riêng cho người Nhật bằng cách sử dụng siêu máy tính Fugaku.

Theo báo cáo, các tổ chức và công ty đại diện cho Nhật Bản trong lĩnh vực nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, chẳng hạn như Viện Công nghệ Tokyo, Đại học Tohoku, Fujitsu và Viện Nghiên cứu Vật lý và Hóa học (RIKEN), đã tập hợp lại với nhau và quyết định bắt đầu phát triển công nghệ cơ bản của trí tuệ nhân tạo. 

Nhật Bản phát triển AI tạo tiếng Nhật với siêu máy tính Fugaku - Ảnh 1
Siêu máy tính Fugaku của Nhật Bản - Ảnh: EPA

Nhóm nghiên cứu có kế hoạch sử dụng thuật toán học ngôn ngữ do Google tạo ra vào năm 2017 để học dữ liệu tài liệu tiếng Nhật trực tuyến cho trí tuệ nhân tạo.

Trong quá trình này, nhóm đang hình dung việc sử dụng Fugaku để hoàn thành trí tuệ nhân tạo tổng quát trong một thời gian tương đối ngắn.

Nhóm nghiên cứu có kế hoạch hoàn thành việc phát triển công nghệ cơ sở trong năm nay và cung cấp miễn phí cho các công ty Nhật Bản từ năm sau.

Theo The Yomiuri Shimbun: "Trí tuệ nhân tạo tổng quát hiện có như ChatGPT của OpenAI sử dụng rất nhiều câu tiếng Anh để đào tạo, vì vậy độ chính xác của tiếng Nhật kém hơn".

Keisuke Sakaguchi, giáo sư tại Đại học Tohoku, cho biết: "Điều không mong muốn là chỉ một vài công ty ở Mỹ có công nghệ. Điều quan trọng đối với Nhật Bản là đảm bảo công nghệ để đối phó với nhiều thách thức khác nhau" 

 

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Từ khóa:   tin thế giới Siêu máy tính Fugaku trí tuệ nhân tạo

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