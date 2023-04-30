Nhật Bản giới thiệu vật dụng giúp phụ nữ có thể mang vác vật nặng

Khi Nhật Bản bước vào thời kỳ siêu lão hóa, không chỉ có các nam thanh niên mà việc khuân vác vật nặng cũng trở thành công việc cần thiết của cả người già và phụ nữ.

Những công việc như bốc dỡ chuyển phát nhanh và phân loại hành lý ở sân bay, đòi hỏi phải di chuyển nhanh chóng nhiều hành lý nặng, nổi tiếng là những công việc đòi hỏi khắt khe.

Trong khi những nam thanh niên trẻ tuổi cũng nói: "Khó quá", thì phụ nữ và những người trung niên Nhật Bản vẫn làm công việc di chuyển đồ đạc. Đó là bởi vì họ có một bộ đồ robot.

Khi Nhật Bản bước vào thời kỳ siêu lão hóa, không chỉ có các nam thanh niên mà việc khuân vác vật nặng cũng trở thành công việc cần thiết của cả người già và phụ nữ.

Ảnh:ATOUN

Tuy nhiên, do điều kiện thể chất nên có những khó khăn như không thể khuân vác vật nặng hoặc di chuyển bệnh nhân đang được chăm sóc.

Vì lý do này, các công ty Nhật Bản đã giới thiệu những bộ quần áo có thể mặc được để ngăn tình trạng phụ nữ và người lớn tuổi rời bỏ công việc vì những lý do này.

Ảnh:ATOUN

Trên thực tế, vào năm 2019, Japan Airlines (JAL) đã giới thiệu 'Bộ đồ trợ lực', một robot tăng cường cơ bắp do ATOUN phát triển. Bộ đồ này phát hiện chuyển động thân trên của người mặc bằng cảm biến góc và giảm tải cho thắt lưng.

Ảnh:ATOUN

Theo phía Atoun, nếu bạn di chuyển đồ đạc khi mặc bộ đồ này, bạn có thể di chuyển được số hành lý gấp đôi.

Việc sử dụng bộ đồ robot ở Nhật Bản gần đây đã được đánh giá lại trong cộng đồng mạng và người Hàn Quốc nói "hãy giới thiệu nó ở Hàn Quốc" ngày càng nhiều.

Video: Kênh YouTube Kazumichi Moriyama

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