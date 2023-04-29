Sinh viên nha khoa thực tập với mô hình robot 'thân thực' hơn cả con người

Thế giới 29/04/2023 13:57

Nhiều loại thiết bị, mô hình mẫu được sinh viên nha khoa sử dụng để thực hành khiến người xem không khỏi kinh ngạc.

Khi còn nhỏ, chắc hẳn ai cũng từng trải qua cảm giác chịu đựng những cơn đau răng vì sợ đến nha sĩ, nồng nặc mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi và tiếng máy khoan vang vọng bên tai. Không ở chỉ bệnh viện, việc thực hành điều trị nha khoa cũng đủ đáng sợ để gây ra những cơn ác mộng.

Gần đây, phương tiện truyền thông trực tuyến WebUrbanist đã giới thiệu nhiều loại thiết bị được nha sĩ sử dụng để hành nghề.

Thiết bị đáng chú ý nhất là Pedia Roid và một robot có tên Showa Hanako, được các sinh viên nha khoa gần đây ở Tokyo sử dụng để thực hành.

Robot có thể đảo mắt, chớp mắt, khóc, la hét, cử động tay chân và quằn quại như một đứa trẻ thực sự. Chúng thậm chí còn hắt hơi và ngạt thở, tiết nước bọt và nôn mửa.

Các nha sĩ vệ sinh răng miệng sử dụng robot bắt chước các chuyển động tự nhiên vì họ phải làm quen với bệnh nhân thật. Con robot trợn mắt vùng vẫy khiến người xem không khỏi kinh ngạc.

Cũng có những robot hoặc ma-nơ-canh không di chuyển, nhưng chỉ riêng hình ảnh của chúng thôi cũng khiến người ta sợ hãi.

Phòng thực hành với đầy những ma-nơ-canh hở nướu, không có mắt mũi, giống như một cảnh trong phim kinh dị.

Cư dân mạng sau khi xem bức ảnh và video đã phản hồi theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như: "Tôi không nghĩ mình sẽ có thể thực hành vào ban đêm", "Các nha sĩ thực sự tuyệt vời". 

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Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội mô hình thực hành nha khoa

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