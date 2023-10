Sự kiện nhân văn: Ra mắt mẫu búp bê Barbie đại diện cho người hội chứng Down

Mattel, hãng sản xuất búp bê Barbie của Mỹ được mệnh danh là 'Nữ hoàng của thế giới búp bê', đã thông báo vào ngày 25/4 (giờ địa phương) rằng họ đã cho ra mắt mẫu búp bê Barbie đại diện cho người mắc hội chứng Down.

Ảnh minh họa: Internet

Hội chứng Down là một rối loạn di truyền được đặc trưng bởi thiểu năng trí tuệ, dị tật về thể chất và rối loạn tăng trưởng. Mattel đã tham khảo ý kiến ​​của Hiệp hội Hội chứng Down Quốc gia (NDSS) để đưa các đặc điểm của hội chứng Down, chẳng hạn như tầm vóc thấp bé, tai nhỏ và mắt hình quả hạnh vào mẫu búp bê mới.