Sự kiện nhân văn: Ra mắt mẫu búp bê Barbie đại diện cho người hội chứng Down

Mục đích của sự kiện là tạo điều kiện cho phép trẻ em chơi với những con búp bê không giống chúng, tạo nên một thế giới hòa nhập và chống lại sự kỳ thị về khuyết tật lẫn ngoại hình.

Mattel, hãng sản xuất búp bê Barbie của Mỹ được mệnh danh là 'Nữ hoàng của thế giới búp bê', đã thông báo vào ngày 25/4 (giờ địa phương) rằng họ đã cho ra mắt mẫu búp bê Barbie đại diện cho người mắc hội chứng Down. Ảnh minh họa: Internet Hội chứng Down là một rối loạn di truyền được đặc trưng bởi thiểu năng trí tuệ, dị tật về thể chất và rối loạn tăng trưởng. Mattel đã tham khảo ý kiến ​​của Hiệp hội Hội chứng Down Quốc gia (NDSS) để đưa các đặc điểm của hội chứng Down, chẳng hạn như tầm vóc thấp bé, tai nhỏ và mắt hình quả hạnh vào mẫu búp bê mới.

Mặt dây chuyền trên chiếc vòng cổ màu hồng đeo quanh cổ Barbie đề cập đến ba nhiễm sắc thể 21 gây ra hội chứng Down. Mẫu búp bê Barbie này cũng đeo một cái nẹp ở mắt cá chân, Mattel cho biết vì thực tế có nhiều người mắc hội chứng Down gặp khó khăn khi đi lại. Họa tiết hoa và bướm trên váy của Barbie cũng là một trong những biểu tượng của hội chứng Down. Ảnh minh họa: Internet Lisa McKnight, người đứng đầu toàn cầu của Mattel Barbie, cho biết: "Bằng cách cho phép trẻ em chơi với những con búp bê không giống chúng, chúng ta có thể hướng đến một thế giới hòa nhập. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để chống lại sự kỳ thị của xã hội thông qua vui chơi". Trên trang đánh giá của trung tâm mua sắm trực tuyến Mattel, có rất nhiều phản hồi từ các bậc cha mẹ nói rằng con họ cũng đang mắc hội chứng Down.

Mattel cho biết, trích dẫn số liệu thống kê của CDC, khoảng 1 trong 700 trẻ em sinh ra ở Hoa Kỳ mắc hội chứng Down. Ảnh minh họa: Internet Kể từ khi ra mắt búp bê Barbie đầu tiên vào năm 1959, Mattel đã sản xuất hầu hết búp bê Barbie da trắng, tóc vàng, thân hình cao, mảnh khảnh, khuôn mặt thon gọn và mũi thẳng. Năm ngoái, hãng cũng đã cho ra mắt búp bê Barbie có chân giả, búp bê Barbie đeo máy trợ thính và búp bê Barbie mắc bệnh bạch biến.

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