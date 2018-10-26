Người phụ nữ cầm dao chặt thịt xông vào trường mầm non chém các em nhỏ tới tấp

Thế giới 26/10/2018 17:20

Nguyên nhân vụ tấn công vẫn đang được cảnh sát tích cực điều tra làm rõ.

Khoảng 9 giờ 30 sáng nay (26/10), một phụ nữ họ Lưu (39 tuổi) sống tại thành phố Ba Nam (Trùng Khánh, Trung Quốc) đã cầm dao xông vào trường tiểu học chém bị thương nhiều học sinh. Vụ việc khiến dư luận địa phương rúng động.

Nghi phạm có biểu hiện điên loạn đã bị khống chế và bắt giữ ngay tại hiện trường. The Sun đưa tin, 14 học sinh đã bị thương và phải vào bệnh viện cấp cứu.

Người phụ nữ cầm dao chặt thịt xông vào trường mầm non chém các em nhỏ tới tấp - Ảnh 1
Người phụ nữ cầm dao xông vào trường mẫu giáo tấn công nhiều em nhỏ - Ảnh: The Sun
Người phụ nữ cầm dao chặt thịt xông vào trường mầm non chém các em nhỏ tới tấp - Ảnh 2
14 em học sinh phải vào bệnh viện cấp cứu - Ảnh: The Sun
Người phụ nữ cầm dao chặt thịt xông vào trường mầm non chém các em nhỏ tới tấp - Ảnh 3
Các nạn nhân vô cùng hoảng loạn - Ảnh: The Sun

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, người phụ nữ lẻn vào trường tấn công các em sau giờ học thể dục. Khi giáo viên đang cho các bé vào lớp thì cô ta xông tới, cầm một chiếc dao chặt thịt chém tới tấp vào các em nhỏ.

Người phụ nữ cầm dao chặt thịt xông vào trường mầm non chém các em nhỏ tới tấp - Ảnh 4
Hiện trường đầy máu vương vãi - Ảnh: The Sun
Người phụ nữ cầm dao chặt thịt xông vào trường mầm non chém các em nhỏ tới tấp - Ảnh 5
Xe cấp cứu được điều động tới hiện trường - Ảnh: The Sun

Trong đoạn video ghi lại sự việc, đám đông tại hiện trường vô cùng hỗn loạn, hàng chục em nhỏ bị thương đang trong trạng thái hoảng loạn, quần áo các em đều vấy máu. Nhiều xe cấp cứu được điều động để đưa các em vào Bệnh viện Ba Nam. Ngoài ra cảnh sát cũng phủ nhận thông tin có hai em học sinh tử vong.

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra động cơ gây án của người phụ nữ.

Người phụ nữ cầm dao chặt thịt xông vào trường mầm non chém các em nhỏ tới tấp - Ảnh 6
Hàng trăm người dân tập trung theo dõi sự việc - Ảnh: The Sun
Người phụ nữ cầm dao chặt thịt xông vào trường mầm non chém các em nhỏ tới tấp - Ảnh 7
Người phụ nữ có biểu hiện điên loạn bị khống chế và bắt giữ - Ảnh: The Sun
Người phụ nữ cầm dao chặt thịt xông vào trường mầm non chém các em nhỏ tới tấp - Ảnh 8
Động cơ của nghi phạm vẫn đang được điều tra làm rõ - Ảnh: The Sun
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