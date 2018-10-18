Chồng giả vờ chết, vợ không biết liền cùng hai con nhảy xuống ao tự tử

Thế giới 18/10/2018 16:58

Người chồng bày ra kế hoạch giả chết, không ngờ đã đẩy vợ con đến đường cùng khiến gia đình tan nát.

Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao bàn tán về sự việc vợ dẫn theo hai con nhảy sông tự tử vì không biết chồng mình chỉ giả vờ chết.

Theo Shanghaiist, người đàn ông họ He (34 tuổi) đã đột ngột mất tích cùng với chiếc ô tô đi mượn từ ngày 7/9. Đến ngày 19/9, cảnh sát phát hiện chiếc xe này đã gây tai nạn tại cạnh sông Zijiang, tỉnh Xinhua. Lực lượng chức năng đã cố gắng tìm He nhưng không thấy anh này ở đâu cả.

Chồng giả vờ chết, vợ không biết liền cùng hai con nhảy xuống ao tự tử - Ảnh 1
Gia đình hạnh phúc đã tan nát vì kế hoạch dại dột của người chồng - Ảnh: Shanghaiist

Khoảng 3 tuần sau, cô Dai (31 tuổi, vợ He) vì tin rằng chồng đã chết mất xác nên quyết định tự tử cùng con trai 4 tuổi và con gái 3 tuổi. Dai dẫn con đến một cái ao gần nhà, đẩy 2 con xuống nước rồi nhảy theo.

Ngày 11/10, thi thể của 3 mẹ con đã được tìm thấy. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy họ tử vong do đuối nước. 

Trước khi quyết định kết liễu cuộc đời, Dai đăng tải "thư tuyệt mệnh" lên mạng xã hội, nói rằng mình không còn thiết tha cuộc sống này nữa. 

Trong thư, người vợ viết rằng gia đình chồng đã đổ lỗi cho cô về việc He mất tích, đồng thời nói cô đã thất nghiệp còn tiêu xài phung phí. Đáp lại, người phụ nữ giải thích cô không đi làm vì muốn chăm sóc tốt cho các con còn nhỏ, cũng như khẳng định các khoản chi tiêu của mình đều hợp lý.

Dai viết trong thư: "Tôi muốn dùng cái chết để chứng minh mình không làm gì sai". Cô cũng chia sẻ gia đình mình trước đây rất hạnh phúc. Cô rất nhớ chồng mình nên muốn cả nhà có thể đoàn tụ nơi Suối Vàng. 

Chồng giả vờ chết, vợ không biết liền cùng hai con nhảy xuống ao tự tử - Ảnh 2
Người vợ tự tử cùng hai con vì nghĩ chồng đã chết - Ảnh: Shanghaiist

Éo le thay, ngay trong ngày phát hiện thi thể 3 mẹ con, He đã đến đồn cảnh sát địa phương tự thú. Hóa ra nguyên nhân khiến anh ta bỗng dưng "bốc hơi" là muốn giải quyết những khó khăn chồng chất về kinh tế.

Theo lời khai, He đang nợ số tiền hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 300 triệu đồng) khi vay tiền qua mạng internet. Người đàn ông liền nghĩ ra cách giả chết để nhận số tiền bảo hiểm trị giá 1 triệu nhân dân tệ (hơn 3,3 tỷ đồng), trong đó để tên vợ anh ta là người thụ hưởng.

Không may là cô Dai không hiểu về chính sách bảo hiểm và tin rằng chồng mình đã chết, dẫn đến hành động tự sát cùng 2 đứa con.

Chồng giả vờ chết, vợ không biết liền cùng hai con nhảy xuống ao tự tử - Ảnh 3
Người chồng chỉ muốn giả chết để lừa tiền bảo hiểm, không ngờ đã đẩy vợ con đến đường cùng - Ảnh: Shanghaiist

He cảm thấy vô cùng hối hận vì đã không thành thật với vợ để cả hai cùng giải quyết vấn đề. Thế nhưng sự hối hận muộn màng này cũng chẳng thể đưa vợ con anh quay trở lại. 

Hiện He đã bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ phá hoại tài sản và gian lận bảo hiểm. 

Từ khóa:   câu chuyện hy hữu câu chuyện thương tâm hoàn cảnh đáng thương

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