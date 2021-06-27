Cô gái dường như không ý thức được việc làm của mình là sai khi thoải mái nghịch nước trong tình trạng khỏa thân trước hàng trăm đôi mắt kỳ thị.

Một du khách nữ sau khi than phiền trời quá nóng đã ngang nhiên cởi sạch quần áo và đi vào đài phun nước sau đó còn thoải mái tắm gội như đang ở nhà. Sự việc được báo cáo đã xảy ra tại đài phun nước Piazza Colonna ở trung tâm thành phố Rome, rất gần tòa nhà Quốc hội Italy.

Được biết, nữ du khách này chỉ muốn giải nhiệt khi mà nhiệt độ ngoài trời quá cao. Nhưng hành động có phần "dũng cảm" của cô là nằm ngoài dự đoán của nhiều người.

Cô gái vô tư nghịch nước trong tình trạng khỏa thân dưới bao cái nhìn kỳ thị - Ảnh: The Sun

Trước cảnh tượng "hãi hùng" đó, nhiều người đã bị sốc vì hành động không tưởng của cô gái. Nhiều người ở gần đài phun nước lúc này thậm chí còn chụp ảnh và quay phim lại nhưng mỹ nhân này không mấy để tâm.

Trong thời gian cô gái trên khỏa thân tại đài phun nước, nhiều người đã nhìn cô bằng đôi mắt kỳ thị, nhiều người còn khuyên cô nhanh chóng rời khỏi đài phun nước nhưng trái lại, cô bỏ ngoài tai tất cả mà tiếp tục công việc tắm táp của mình.

Trước khi đi, cô gái còn cười với cảnh sát - Ảnh: Internet

Sự việc chỉ dừng lại khi có người gọi báo cho cảnh sát. Khi viên sĩ quan cảnh sát đến, cô này vẫn hồn nhiên nghịch nước nên vị cảnh sát này phải đe dọa cô sẽ bị bắt nếu tiếp tục hành vi phản cảm của mình. Tuy nhiên, cũng phải sau vài phút cô gái mới chậm rãi bước ra khỏi đài phun nước và mặc lại quần áo. Trong lúc thu dọn đồ đạc, cô nàng lém lỉnh còn để lại một nụ cười cho viên cảnh sát trên.

Hiện tại, chưa biết bằng cách nào cô gái trên có thể trèo qua hàng rào xung quanh đài phun nước trước con mắt của đội ngũ an ninh. Đồng thời, cũng chưa có bất kỳ thông tin nào về việc phạt hành vi cô này.

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