Vụ án kinh hoàng này hiện đang được xét xử tại Tòa án thành phố Moscow, Nga. Cụ thể, một bé gái 2 tháng tuổi được phát hiện tử vong sau khi bị rơi từ độ cao 40 mét xuống mặt đất.

Nga y lúc bố mẹ em bé vẫn đang ở nhà, người phụ nữ tàn nhẫn đã không ngần ngại ném đứa trẻ thẳng xuống đường tử vong. Danh tính của kẻ giết trẻ em lại càng khiến nhiều người hoang mang.

Vụ việc thương tâm xảy ra khi cả bố và mẹ bé đều có ở nhà - Ảnh: Internert

Điều đáng nói, sự việc đau buồn này xảy ra cùng lúc khi bố và mẹ bé là Yaroslava Korolyova, 30 tuổi cũng có mặt tại nhà. Khi biết được tin tức con gái của mình gặp nạn, bà mẹ này liền lao xuống dưới nhưng em bé đã được xác định tử vong tại chỗ.

Vào ngày xảy ra án mạng, Darina Shavelkina - một nhân viên tư vấn mỹ phẩm của hãng Clarins tại Moscow (Nga) là bạn của Yaroslava đã đến nhà cô chơi để lấy quần áo cũ. Bất thình lình, khi Yaroslava vừa quay lưng đi, Darina bế xốc đứa con của bạn mình lên rồi ném ra cửa sổ ở tầng 13.

Daria Shavelkina cũng đang mang bầu khi có hành vi giết chết đứa con 2 tháng tuổi của bạn thân - Ảnh: Internet

Trong quá trình điều tra, mẹ nạn nhân khẳng định không hề có bất kỳ cuộc ẩu đả hay tranh cãi gì trước khi thủ phạm thực hiện hành vi gây án.

Nguyên nhân của vụ án được cho là vì lòng ghen tức. Nhìn bạn thân của mình có một cuộc sống viên mãn cùng một người chồng lý tưởng, Darina Shavelkina đã sinh ra lòng đố kỵ. Ngay sau đó, Darina bị bắt giam và khai trước tòa rằng mình bị tâm thần, có một giọng nói bí ẩn thôi thúc cô làm việc trên.

Vụ việc thương tâm xảy ra khi cả bố và mẹ bé đều có ở nhà - Ảnh: Daily mail

Tuy nhiên, lý do trên của kẻ giết người đã bị bác bỏ, tòa tin rằng Darina đã làm điều này để được thoát tội: "Một cuộc kiểm tra toàn diện đã được tổ chức tại Serbsky và chúng tôi không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về bệnh tâm thần ở nghi phạm".

Khi bị giam trong tù, Darina đã sinh con mình. Cô ta bị kết án 17 năm tù cho tội giết người và phải bồi thường số tiền 49.500 USD cho gia đình đứa bé xấu số.