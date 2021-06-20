Body 'nóng hừng hực' của Cristiano Ronaldo lên top tìm kiếm sau trận đấu với đội tuyển Đức

Thế giới 20/06/2021 16:52

Tuy không thể đem lại chiến thắng toàn trận cho Bồ Đào Nha trong trận đấu đêm qua với Đức, song sức nóng của cái tên Cristiano Ronaldo vẫn hừng hực khi hình ảnh siêu sao khoe body rõ nét sau trận đấu.

Sức nóng của Euro - giải bóng đá lớn nhất Châu Âu khiến nhiều người tuy không phải là fan bóng đá nhưng vẫn quan tâm theo dõi vì đặc biệt yêu thích một cầu thủ nào đó. Cristiano Ronaldo là một trong những cái tên có sức hút nhất đối với cả những ai quan tâm đến môn thể thao vua.

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Cận cảnh pha ghi bàn đầu tiên sau 5 lần đối đầu với đội tuyển Đức của CR7 - Ảnh: Vietnamnet

Vào đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha được 18 năm, tiền đạo Cristiano Ronaldo đã từng đụng độ với Đức đến 4 lần nhưng chưa từng ghi bàn. Phải đến trận thứ 5 tại Euro 2020 diễn ra vào đêm qua (theo giờ Việt Nam), CR7 mới có cơ hội lập công cho đội tuyển quốc gia trước Đức. Tuy pha ghi bàn của anh được đánh giá cao,Bồ Đào Nha vẫn phải ngậm ngùi thua lần thứ 5 với tỉ số 4-2 trước đội tuyển Đức.

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Nam cầu thủ năm nay đã 36 tuổi nhưng lại vẫn rất phong độ do tập luyện và chế độ ăn nghiêm khắc - Ảnh: Facebook

Cũng sau trận đấu đêm qua, Cristiano Ronaldo được ghi nhận đã phá vỡ một kỷ lục về ghi bàn tại 2 giải bóng đá lớn nhất thế giới là World Cup và Euro của cầu thủ Klose với tổng cộng 19 bàn thắng. Không những vậy, cú sút tại phút thứ 15 cũng đã nâng tổng bàn thắng mà CR7 đã ghi được là 107, tức là chỉ còn kém huyền thoại Ali Daei 2 bàn.

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Body 'rực lửa' của anh chính là thứ khiến người ta phải 'chảy mồ hôi' dù xem bóng đá trong phòng máy lạnh - Ảnh: Facebook
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Vào sân từ những phút đầu tiên của trận đấu nhưng CR7 vẫn giữ được nhịp độ thi đấu - Ảnh: Facebook

Vào sân từ những phút đầu tiên, Cristiano Ronaldo phải vận động suốt gần 2 tiếng đồng hồ trên sân cỏ. Cuối trận, anh đã cởi chiếc áo đấu của mình tặng người hâm mộ, khoe body lực lưỡng, cuốn hút ở tuổi 36.

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Tuy Bồ Đào Nha không thể dành chiến thắng trước Đức nhưng nhiều người nhận xét trận đấu hôm qua của 2 đội là trận mãn nhãn nhất từ đầu mùa giải

Những hình ảnh của anh đã được nhiều ống kính ghi lại, làm rúng động CĐM, nhiều netizen dành cho nam cầu thủ người Bồ Đào Nha những lời khen có cánh về hình thể nam tính cùng nước da bánh mật quyến rũ:

- Chưa bao giờ anh làm hội chị em thất vọng.

- Người mẫu nam cũng chỉ đẹp đến thế này là cùng.

- Vì anh em nguyện trở thành fan bóng đá tuy đến giờ vẫn không biết vì sao đá bóng không được dùng tay.

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Từ khóa:   CR7 Cristiano Ronaldo ghi bàn Đội tuyển Bò Đào Nha

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