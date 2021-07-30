Câu chuyện bắt đầu từ năm 1974, khi đó, ông Sajid mới chỉ là một thanh niên 23 tuổi trẻ trung với quyết tâm xây dựng sự nghiệp riêng cho mình. Vì thế, ông đã rời bố mẹ, 4 em trai và 4 em gái để bắt đầu công việc tổ chức các sự kiện ở Abu Dhabi (thủ đô của UAE) cho các ca sĩ và vũ công đến từ Ấn Độ .

Trang LADbible đưa tin, sự việc tưởng chừng như chỉ xảy ra trong phim này lại hoàn toàn có thật. Người đàn ông trong câu chuyện trên là Sajid Thungal, hiện 70 tuổi được xác định vẫn còn sống sau hơn 4 thập kỷ gia đình tin ông đã ra đi mãi mãi.

Nhưng "trong cái rủi lại có cái may", ông Sajid lại không có mặt trên chuyến bay này nên vẫn giữ được mạng sống của mình. Tuy nhiên, ông Sajid lại chưa thông báo với ai việc mình không lên máy bay nên tất cả những người thân quen đều tin rằng ông đã chết trong tai nạn này.

Vào một ngày tháng 10/1976, một vụ tai nạn máy bay thảm khốc đã xảy ra, toàn bộ 95 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay này của Hãng hàng không Indian Airlines trên đường đến Madras (nay là thành phố Chennai, bang Tamil Nadu, Ấn Độ) đã không may thiệt mạng vì nguyên do là động cơ của máy bay bất ngờ bốc cháy dẫn đến việc máy bay rơi . Trên chuyến bay này có đoàn biểu diễn mà ông Sajid đang làm việc cùng trong suốt 10 ngày qua.

Sau đó, ông Sajid lâm vào cảnh thất nghiệp và nghèo khó. Vì vậy, ông quyết định sẽ không liên lạc lại cho gia đình mình. Một thời gian sau vụ tai nạn, vào năm 1982, ông Sajid chuyển đến định cư tại Mumbai (trước đây là Bombay).

Ông Sajid chia sẻ: "Tôi không liên lạc với gia đình vì tôi cảm thấy mình như một kẻ thất bại. Tôi từng có ý định kiếm tiền ở Vùng Vịnh nhưng lại không làm như vậy nữa. Sau đó, tôi tiếp tục nghĩ rằng mình phải làm một cái gì đó ở Bombay, sau đó liên hệ lại với gia đình, nhưng chuyện đó cũng không xảy ra. Cứ như vậy, 45 năm đã trôi qua".

Ông Sajid được bạn bè giúp đỡ trong những lúc khó khăn và tìm được người thân - Ảnh: LADbible

Tưởng chừng ông Sajid sẽ chết trong sự cô độc của tuổi già thì có một việc bất ngờ đã xảy ra. 2 năm trước, tình trạng của ông đã chuyển biến xấu vô cùng, ông ốm nặng đến mức chẳng thể di chuyển và cũng không có tiền để chữa trị do nghèo đói. Vì vậy, một người bạn của ông đã đưa ông đến một viện phúc lợi để ông được giúp đỡ và hỗ trợ những ngày cuối đời.

Tại đây, người điều hành viện phúc lợi - mục sư KM Philip đã tự mình tìm hiểu xem liệu gia đình ông Sajid có còn định cư ở đó hay không. Thật may mắn, gia đình Sajid đã được tìm thấy và khi biết tin ông Sajid vẫn còn sống họ rất vui mừng lẫn bất ngờ vì sự thật khó tin này.

"Họ vô cùng kinh ngạc khi biết tin ông ấy vẫn còn sống. Bố của ông ấy đã mất từ lâu còn mẹ của ông ấy hiện đã 91 tuổi", mục sư Philip chia sẻ với truyền thông.

Đại gia đình đang mong ngóng ông Sajid quay về - Ảnh: LADbible

Ông Sajid sau đó đã được gặp gia đình mình thông qua một cuộc gọi video. Khi thấy mặt các thành viên trong gia đình và nghe những giọng nói quen thuộc sau 45 xa cách, ông Sajid đã xúc động đến mức không thể nói nên lời.

"Tôi rất muốn về nhà. Nếu những người ở đây không chăm sóc tôi, tôi có thể đã chết mà không được đoàn tụ với gia đình" - ông Sajid xúc động nói.

Nếu không có gì thay đổi, cuối tháng 7 này, ông Sahid sẽ được em trai mình là ông Mohammed Kunju đến đón và đưa về đoàn tụ cùng gia đình. Ông Kunju chia sẻ, dù anh trai đã bặt vô âm tín trong 45 năm qua nhưng các anh chị em trong gia đình luôn nhớ thương ông. Thậm chí, ông Kunju còn từng bay đến Abu Dhabi sau vụ tai nạn máy bay với hy vọng rằng anh trai mình vẫn còn sống.

"Tôi từng mang tấm ảnh anh ấy đi khắp nơi để hỏi thông tin nhưng không ai biết gì cả. Bây giờ cuối cùng anh ấy đã được trở về nhà, chúng tôi sẽ không để ông ấy đi đâu nữa", ông Kunju nói.