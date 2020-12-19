Người đàn ông cởi quần giữa phố gây xôn xao, nguyên nhân phía sau khiến ai nấy nghẹn lòng

Người đàn ông gây bão mạng xã hội với hành động cởi quần giữa phố trong đêm đông giá rét. Nguyên nhân phía sau khiến ai nấy không khỏi xúc động.

Mới đây, Dailymail đưa tin về một câu chuyện cảm động giữa đêm đông giá rét thu hút sự chú ý của nhiều người. Vào một buổi tối giữa tháng 11, vợ chồng anh Daniel Richards ở thành phố Fresno, bang California (Mỹ) đang đến cửa hàng thức ăn nhanh để mua đồ ăn thì tình cờ trông thấy một người đàn ông vô gia cư tên David đứng co ro trước cửa tiệm.

Cặp đôi đã mua đồ ăn cho David và hỏi chuyện ông. Lúc này, họ cảm thấy rất đau lòng khi biết ông David đã phá sản từ vài tháng trước. Của cải đội nón ra đi, David thậm chí còn chẳng có một bộ đồ tử tế để mặc. Thương cảm cho David phải cắn răng chịu rét giữa cái lạnh 4 độ C, anh Daniel nhanh chóng cởi phăng chiếc quần thể thao mình đang mặc trên người và đưa cho David. Anh cho rằng nếu mình vào cửa hàng mua quần áo mới, khi quay lại rất có thể người đàn ông vô gia cư đã rời đi nên đã không ngần ngại chia sẻ chiếc quần đang mặc.

Nam thanh niên cởi quần đưa cho người vô gia cư - Ảnh: Dailymail Khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động - Ảnh: Dailymail Hành động tốt bụng của chàng trai 26 tuổi đã được vợ anh quay lại và đăng lên mạng xã hội. Đoạn clip gây bão mạng với hơn 1,6 triệu lượt xem. "Sau khi lên xe, chồng tôi nói rằng hễ nghĩ đến cảnh người đàn ông kia ngủ trên vỉa hè hay núp sau tòa nhà để tránh rét mà không có quần dài hay chiếc chăn để giữ ấm, anh ấy sợ mình sẽ cắn rứt lương tâm. Tôi không ghi lại đoạn clip này với hy vọng để nổi tiếng hay lợi dụng lòng trắc ẩn của mọi người với người đàn ông vô gia cư. Tôi chỉ muốn chia sẻ với mọi người về chồng tôi. Suốt hơn 10 năm quen biết và ở bên nhau, tôi chưa từng thấy anh dao động khi làm những việc đúng đắn hay đưa ra quyết định chính xác", vợ anh Daniel chia sẻ. Clip người đàn ông cởi quần giữa phố giúp đỡ người vô gia cư gây xúc động Đông đảo dân mạng đã không tiếc lời ngợi khen hành động đẹp của người chồng: "Chồng bạn thật tuyệt vời. Bạn thật may mắn khi làm vợ anh ấy"; "Hành động của anh ấy truyền cảm hứng rất nhiều"; "Hy vọng con người có thể đối xử với nhau ấm áp hơn"; "Tôi từng sống lang thang nên rất hiểu cảm giác này. Tôi đã khóc khi xem clip"...

Mẹ hết hồn khi thấy con trai tự nhiên có '4 chân', nhìn kỹ lại mới phát hiện sự thật dở khóc dở cười Đoạn clip dở khóc dở cười do mẹ của bé trai chia sẻ lên mạng xã hội khiến dân mạng thích thú và để lại nhiều bình luận hài hước.

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