Chứng kiến hành động phản cảm của bác sĩ và nữ bệnh nhân, người qua đường đã quay lại và đăng lên mạng xã hội. Sự việc nhận về hàng ngàn ý kiến trái chiều.

Một người dân khi chứng kiến hành động phản cảm của một vị bác sĩ với bệnh nhân của mình đã quay lại sự việc rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Đoạn clip lập tức gây xôn xao và nhận về hàng ngàn bình luận trái chiều.

Theo hình ảnh trong clip, người phụ nữ đang ngồi trên giường bệnh bất ngờ xích lại gần vị bác sĩ. Vị bác sĩ hôn tới tấp người phụ nữ rồi bắt đầu sờ soạng đối phương. Cả hai lao vào nhau như thể thế giới này chỉ có hai người. Đang "đu đưa" say sưa thì vị bác sĩ phát hiện có người quay lén mình nên đã hốt hoảng dừng lại. Cả hai nhanh chóng chỉnh sửa lại trang phục của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hành động phản cảm của bác sĩ gây bức xúc - Ảnh: Mirror

Theo các trang tin địa phương, sự việc xảy ra tại phòng khám tư nhân ở Mexico. Đoạn clip được quay vào buổi trưa, vắng người qua lại.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận về hàng ngàn ý kiến trái chiều: "Họ coi phòng khám là khách sạn hay sao. Bác sĩ gì mà không có đạo đức nghề nghiệp vậy"; "Lương thấp quá nên không thuê nổi nhà nghỉ chắc"; "Người quay lén cũng không đúng. Dù sao đây cũng là hoạt động riêng tư cá nhân của người ta mà"...

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