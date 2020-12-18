Cụ ông không ngờ con heo nái mình nuôi 13 năm khi qua đời đã để lại cho mình báu vật tiền tỷ.

Mới đây, một ông lão ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đã phát hiện báu vật tiền tỷ trong bụng con heo nái nhà mình khiến dư luận địa phương xôn xao.

Theo Sina, cụ ông này là một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm về nuôi heo. Gần đây, một con heo nái ông nuôi 13 năm bất ngờ lăn ra chết khiến ông vô cùng buồn lòng. Không còn cách nào khác, cụ ông đành làm thịt con vật. Tuy nhiên trong quá trình mổ bụng heo, ông bất ngờ phát hiện một vật màu xanh đen, nặng khoảng 4kg, nhìn rất giống một búi cỏ.

Người đàn ông phát hiện trư sa trong bụng con lợn nhà mình - Ảnh minh họa: Sina

Qua tìm hiểu, cụ ông biết được đây chính là cát lợn, hay còn gọi là trư cát, trư sa. Đây là một loại sỏi mật lành tính được tích tụ theo thời gian trong cơ thể lợn. Cát lợn thường gặp ở lợn nái sinh sản lâu năm, có vị ngọt, tính mát, để khô có mùi thảo mộc.

Theo quan niệm dân gian của Trung Quốc, trư sa là dược liệu cực kỳ quý hiếm, có công dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu đàm, an thần, trị mất ngủ, hôn mê, động kinh... Chính vì vậy, trư sa có giá thành rất cao, từ vài chục ngàn cho đến vài trăm ngàn nhân dân tệ.

Cụ ông mừng rõ với 'báu vật' trong bụng lợn - Ảnh minh họa: Sina

Cụ ông vô cùng mừng rỡ khi phát hiện trư sa trong bụng lợn. Nhiều người còn đùa rằng heo nái đã kịp trả ơn chủ nhân đã chăm sóc nó nhiều năm bằng một vật báu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/heo-nai-nuoi-13-nam-qua-doi-dot-ngot-cu-ong-mo-bung-lam-thit-thi-bat-ngo-phat-hien-bau-vat-tien-ty-390691.html