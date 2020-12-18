Con gái bị bắt cóc bất ngờ trở về sau 5 năm, hàng xóm kéo nhau đến chúc mừng nhưng người cha lặng lẽ quay vào nhà báo cảnh sát

Thế giới 18/12/2020 20:26

Con gái bị bắt cóc bất ngờ trở về sau 5 năm, người cha ban đầu vỡ òa sung sướng nhưng nhanh chóng phát hiện ra điểm kỳ lạ.

Mỗi đứa trẻ đều là báu vật trong gia đình, cha mẹ nào cũng mong con mình được lớn khỏe mạnh, vui vẻ. Thế nhưng không phải gia đình nào cũng được may mắn như vậy, không ít người đã phải sống trong buồn khổ, dằn vặt cả đời chỉ vì con bị kẻ xấu bắt đi. 

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Hàng ngày có không ít trẻ em bị bắt cóc vì sự bất cẩn của cha mẹ - Ảnh minh họa: Sohu

Mới đây, Sohu đưa tin về một trường hợp tương tự khiến ai nấy vô cùng xót xa. Vào một ngày giáp Tết cách đây 5 năm, người cha đưa con gái 4 tuổi đi mua sắm. Anh vừa nói chuyện với người bán hàng vài phút, lúc quay lại đã chẳng thấy con đâu. Suốt 5 năm qua, đôi vợ chồng đã đi khắp nơi tìm con, đăng tin lên báo và truyền hình với hy vọng một ngày nào đó con sẽ trở về. 

Một ngày nọ, bé gái bị bắt cóc bất ngờ trở về cùng vài người lạ mặt. Những người này nói rằng thấy bé gái 9 tuổi mình đang nuôi dưỡng chính là cô bé bị mất tích nhiều năm qua nên quyết định để gia đình một nhà được đoàn tụ. 

Khỏi nói cũng biết, hai vợ chồng vỡ òa trong hạnh phúc. Rất nhiều bà con lối xóm cũng đến chúc mừng gia đình. Tuy nhiên trong lúc ngồi ăn cơm, ông bố chợt phát hiện có điều gì đó không đúng. Con gái của anh có một vết bớt rất rõ trên mặt, còn bé gái trước mặt này thì không có. 

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Người cha hối hận tột cùng vì không để mắt đến con - Ảnh minh họa: Sohu

Nhân lúc mọi người không để ý, ông bố lẳng lặng gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhờ đó mà băng nhóm lừa đảo đã bị tóm gọn. Nhóm người này muốn lừa của gia đình một số tiền hậu tạ. Sau này những nạn nhân có phát hiện ra thì bọn chúng cũng đã cao chạy xa bay. Người cha cảm thấy vô cùng đau đớn vì nhiều năm trôi qua vẫn không biết được tung tích con gái mình. 

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Hãy trang bị cho con kỹ năng sống ở cơ bản để liên lạc với gia đình khi bị lạc - Ảnh minh họa: Sohu

Theo các chuyên gia tâm lý, các phụ huynh cũng phải dạy con học thuộc những thông tin cơ bản về gia đình như địa chỉ nhà và số điện thoại của bố mẹ. Hãy dặn trẻ nếu lỡ đi lạc thì phải đứng nguyên tại chỗ chờ, nhờ cảnh sát, bảo vệ hoặc những người đáng tin cậy gọi điện báo cho bố mẹ. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là bố mẹ không được để con rời khỏi tầm mắt khi đến nơi đông người và hạn chế bỏ con ở nhà một mình. Trong trường hợp bắt buộc phải để bé ở nhà một mình, hãy tạo một mật mã ngắn để trẻ xác định được chính xác bố mẹ rồi mới mở cửa. 

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