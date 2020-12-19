Mẹ hết hồn khi thấy con trai tự nhiên có '4 chân', nhìn kỹ lại mới phát hiện sự thật dở khóc dở cười

Thế giới 19/12/2020 20:43

Đoạn clip dở khóc dở cười do mẹ của bé trai chia sẻ lên mạng xã hội khiến dân mạng thích thú và để lại nhiều bình luận hài hước.

Thời kỳ tập đi đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho sự phát triển thể chất lẫn trí thông minh của trẻ nhỏ. Lúc này, trẻ có thể tự mình khám phá thế giới xung quanh, tuy nhiên vẫn cần cha mẹ ở bên con sát sao để tránh những tai nạn nguy hiểm có thể xảy ra. 

Mới đây, một bà mẹ trẻ người Trung Quốc chia sẻ khoảnh khắc dở khóc dở cười khi tập đi của bé con nhà mình khiến dân mạng không khỏi thích thú.

Cụ thể, bà mẹ này cho biết chị phải nấu ăn trong bếp nên để con chơi một mình ngoài phòng khách. Một lúc sau, chị ra ngoài xem thì hoảng hồn khi thấy bé con nhà mình có tận... 4 chân. Dụi mắt mấy lần, bà mẹ mới phát hiện con trai đã bỏ chân ra khỏi bộ đồ quần liền áo rồi chạy giỡn tung tăng khắp nơi. Bà mẹ quyết định quay lại khoảnh khắc hài hước và đăng lên mạng xã hội.

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Bé trai bỏ chân ra khỏi bộ đồ - Ảnh: Sina
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Bà mẹ vừa nhìn liền hoảng hồn - Ảnh: Sina
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Hình ảnh dở khóc dở cười gây sốt mạng - Ảnh: Sina

"Cười xỉu luôn á"; "Bọn trẻ luôn có những hành động mà người lớn chẳng thể hiểu nổi"; "Giống con tôi thế, nói bộ đồ khó chịu nên cứ bỏ chân ra ngoài suốt"; "Đáng yêu thực sự"; "Trẻ con là vậy, không để ý xíu thôi là đủ chuyện xảy ra luôn á"..., dân mạng bình luận.

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