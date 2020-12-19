Mở túi nilon lạ trong ruộng ngô nhà mình ra xem, chàng trai điếng hồn khi thấy thứ này nhưng ngay sau đó chuyển sang mừng rỡ khác thường

Phát hiện túi nilon lạ trong ruộng ngô nhà mình, nam thanh niên mở ra xem thì tức tối nhưng ngay sau đó đã chuyển sang vui mừng khác thường.

Mới đây, cư dân mạng Đài Loan xôn xao về sự việc nam thanh niên phát hiện một thứ khó tin ngay trong ruộng ngô nhà mình.

Sáng hôm đó, chàng trai ra ruộng ngô làm việc thì phát hiện túi nilon lạ màu hồng sậm được treo trên cành cây ở bìa ruộng ngô của mình. Anh thấy vô cùng hoang mang, lập tức lấy túi nilon đó xuống đất kiểm tra. Vừa mở túi nilon ra, nam thanh niên sốc nặng khi thấy bên trong là xác mèo chết đang bốc mùi nồng nặc.

"Khi gỡ túi xuống và mở ra thì thứ bên trong thật sự khiến tôi không thể nhìn tiếp. Xác mèo chết treo trên ngọn cây á, rốt cuộc thì là do 'cô hồn' nào làm chuyện này?", nam thanh niên chia sẻ lên mạng xã hội.

Phát hiện túi nilon lạ trong ruộng ngô, thanh niên tá hỏa khi phát hiện xác mèo chết - Ảnh: ETToday

Theo phong tục cổ xưa của Đài Loan, khi mèo nuôi trong nhà chết đi thì phải bọc trong túi nilon rồi treo lên cây, nếu chó chết thì vứt xuống sông. Nếu chôn xác chó mèo xuống đất thì chúng sẽ biến thành quỷ dữ và quay lại ám hại con người, nhất là trẻ nhỏ. Chính vì vậy mới có câu "mèo chết treo trên ngọn cây, chó chết vứt xuống nước".

Phong tục này phản ánh sự mê tín của xã hội Đài Loan xưa thế nhưng một số người thời nay vẫn còn làm theo. Điều này chẳng những gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của con người.

Chàng nông dân mong mùa ngô năm nay sẽ bội thu - Ảnh: ETtoday

Sau đó, anh chàng nông dân đã đem xác mèo chôn ở một nơi mà anh nghĩ là tốt nhất. Nam thanh niên cho rằng đây là cách tốt để "giải trừ nghiệp chướng", bản thân cũng tích được chút công đức.

"Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội để làm việc công đức, giải nghiệp cho ruộng ngô của mình, tôi tin rằng mình sẽ bội thu trong mùa vụ này", chàng trai chia sẻ. Hiện sự việc vẫn đang được dân mạng quan tâm và bàn luận sôi nổi.

Bác sĩ đang say sưa sờ soạng nữ bệnh nhân thì điếng hồn khi nhìn ra cửa sổ, diễn biến sau đó khiến dân mạng chê cười Chứng kiến hành động phản cảm của bác sĩ và nữ bệnh nhân, người qua đường đã quay lại và đăng lên mạng xã hội. Sự việc nhận về hàng ngàn ý kiến trái chiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mo-tui-nilon-la-trong-ruong-ngo-nha-minh-ra-xem-chang-trai-dieng-hon-khi-thay-thu-nay-nhung-ngay-sau-do-chuyen-sang-mung-ro-khac-thuong-390756.html