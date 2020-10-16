Dù đang đi trên tàu điện ngầm đông người nhưng gã "yêu râu xanh" vẫn sàm sỡ cô gái ngồi kế bên. Chứng kiến sự việc, một cô gái trẻ đã chụp ảnh lại và "bóc phốt" trên mạng xã hội.

Nhiều giờ qua, trên Facebook xuất hiện hình ảnh một người đàn ông sàm sỡ cô gái ngồi cạnh trên tàu điện ngầm được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

Theo hình ảnh trong clip đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, một người đàn ông lớn tuổi giả vờ ngủ gật trên tàu. Sau đó, gã bắt đầu lén nhìn đùi cô gái trẻ ngồi bên cạnh rồi nhích dần bàn tay, đặt hẳn lên đùi nạn nhân.

Người đàn ông sàm sỡ cô gái ngồi kế bên trên tàu điện ngầm - Ảnh: Internet

Được biết, sự việc trên xảy ra trên một chuyến tàu điện ngầm tại Singapore. Vào thời điểm đó, một cô gái trẻ có tài khoản mạng xã hội tên Winna Chin nhìn thấy.

Quá bức xúc trước hành vi đồi bại của gã biến thái, Winna đã dùng điện thoại chụp ảnh, quay video lại rồi chia sẻ lên Facebook để cảnh báo mọi người.

Liên quan đến sự việc, cô gái này còn chia sẻ thêm, cô không dám đối đầu với ông ta vì sợ gã sẽ dùng bạo lực. Thời điểm đó, Winna đã khuyên nạn nhân ra khỏi chỗ đó nhưng cô gái chỉ ngồi sát lại bạn mình chứ không rời đi. Bạn của nạn nhân cũng đánh vào bàn tay của gã "yêu râu xanh", sau đó gã xuống xe ở trạm tiếp theo.

Winna 'bóc phốt' người đàn ông này trên mạng xã hội, sau đó cảnh sát đã vào cuộc điều tra - Ảnh: Internet

Được biết, sau khi sự việc trở nên ầm ĩ trên mạng xã hội, cảnh sát đã vào cuộc điều tra, truy tìm danh tính gã đàn ông. Sau đó cảnh sát đã bắt giữ được nghi phạm là Sim Teck Chye (44 tuổi).

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