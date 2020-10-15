Thấy khói bốc ra từ phòng ngủ, cha mẹ chạy vào thì phát hiện 2 con trai nhỏ tử vong

Xã hội 15/10/2020 16:44

Vụ hỏa hoạn khiến 2 bé trai tử vong trong phòng ngủ khiến mọi người không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay (15/10), anh Nguyễn Văn Út (36 tuổi, ngụ xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đang phát dọn hàng rào, vợ đang nấu ăn thì hai con trai là N.H.K.Đ. (5 tuổi) và N.H.K.D. (3 tuổi) chơi trong phòng ngủ trên lầu 1.

hai be trai tu vong 1
Thấy phòng ngủ bốc khói, vợ chồng anh Út chạy vào nhưng cửa khóa. Khi mở được cửa thì phát hiện hai con trai tử vong - Ảnh: Internet

Sau đó, hai vợ chồng anh Út phát hiện có khói bốc ra từ phòng ngủ của hai con nên vội chạy lên. Tuy nhiên, vì cửa chốt bên trong, lửa đã bốc ra hành lang tầng 1 nên mọi người không thể cứu được 2 đứa trẻ. Khi lực lượng chữa cháy đến dập lửa thì 2 nạn nhân đã tử vong.

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, tại hiện trường những vật dụng như đồ chơi bằng nhựa, nệm, mền trong phòng ngủ của 2 bé đều bị cháy.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 2 bé trai tử vong vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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