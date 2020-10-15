Tại hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng giữa ô tô khách và xe đầu kéo, cả 2 xe đều bị hư hỏng nặng. Tài xế cùng nhiều hành khách mắc kẹt trên xe khách.

Vào khoảng 0 giờ 40 phút ngày 15/10, trên tuyến đường dẫn phía nam hầm Hải Vân (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng giữa ô tô khách và xe đầu kéo khiến 2 người tử vong tại chỗ và gần 20 người bị thương.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 người chết tại chỗ - Ảnh: Internet

Vào thời điểm trên, tài xế Trương Minh Thìn (sinh năm 1976, trú xã Hưng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe đầu kéo BKS: 51C – 907.23 kéo theo rơ-móoc chạy trên đường dẫn phía nam hầm Hải Vân theo hướng Nam - Bắc.

Khi xe chạy tới km9 thì tông vào xe khách mang biển số: 93B - 004.07 chở theo khoảng 40 hành khách lưu thông ngược chiều.

Hai chiếc xe nát bét sau vụ va chạm, tài xế và một số hành khách mắc kẹt trên xe khách - Ảnh: Internet

Vụ va chạm kinh hoàng khiến 2 người trên xe khách tử vong tại chỗ, khoảng 20 người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay khi nhận được tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, cơ quan chức năng nhanh chóng huy động lực lượng đến hiện trường để điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, cả 2 xe liên quan đều bị hư hỏng nặng. Tài xế xe khách cùng nhiều hành khách bị mắc kẹt trên xe.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hien-truong-kinh-hoang-vu-o-to-khach-va-cham-voi-xe-dau-keo-khien-hang-chuc-nguoi-thuong-vong-383235.html