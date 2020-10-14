Xem camera phát hiện cảnh không nên thấy của nhân viên, chủ quán đăng Facebook 'tố', tưởng được khen ai dè nhận không ít ‘gạch đá’

Sau khi phát hiện nhân viên có hành động nhạy cảm trong quán, người chủ đăng Facebook nhờ mọi người góp ý. Tuy nhiên, hành động này khiến dân mạng bức xúc, chỉ trích cả chủ quán lẫn nhân viên.

Trước nay, việc các cặp đôi có hành động thân mật quá đà ở nơi công cộng luôn bị cộng đồng mạng lên án. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ vẫn chưa rút kinh nghiệm. Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh cặp đôi có hành động nhạy cảm trong quán cà phê khiến dân tình bức xúc.

Theo đó, một tài khoản tự nhận là chủ quán cà phê ở Hà Nội đăng clip nhạy cảm kèm lời lẽ phẫn nộ lên mạng xã hội: “Mở quán thuê nhân viên bán hàng mà nó rủ bạn gái đến đóng quán làm trò này mọi người ạ. Đang ở công ty check camera mà bực hết cả mình, trừ lương nó 1 triệu thì có quá đáng quá không ạ?”.

Cặp đôi có hành động nhạy cảm trong quán cà phê - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội đồng thời khiến mọi người vô cùng bối rối vì không biết bênh ai.

Theo thông tin được chia sẻ, sự việc trên xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều, đây là lúc quán cà phê lẽ ra nên mở cửa. Tuy nhiên, nếu đúng như những gì chủ quán tố thì hành động này đáng bị chỉ trích. May mắn cho cặp đôi là phía trước có chiếc bàn nên khoảnh khắc nhạy cảm của họ không bị quay rõ.

Hành động của chủ quán đã gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một số người cho rằng chủ quán chỉ nên giải quyết nội bộ, không nên đăng hình ảnh riêng tư của người khác lên mạng xã hội. Bởi những clip này có thể gây ảnh hưởng đến tương lai của hai bạn trẻ.

Mặc dù những người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng nhưng sự việc vẫn đang gây xôn xao khắp các diễn đàn trên Facebook.

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