Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ án mạng người phụ nữ bị sát hại vào rạng sáng nay.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ án mạng người phụ nữ bị sát hại trên địa bàn.

Hiện trường người dân phát hiện người phụ nữ bị sát hại thương tâm - Ảnh: Internet

Theo Người đưa tin, vào khoảng 1 giờ sáng nay (14/10), chính quyền địa phương nhận được tin báo tại gia đình anh L.S.T (sinh năm 1985, trú xã Thải Giàng Phố) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Nạn nhân được xác định là chị V.T.C (sinh năm 1983, vợ anh T.). Được biết gia đình nạn nhân có hoàn cảnh éo le, người chồng bị mù, chị C. là lao động chính trong nhà. Vợ chồng chị có 3 người con nhỏ đều đang trong độ tuổi ăn học.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng này - Ảnh: Internet

Theo thông tin một số nhân chứng chia sẻ, cách hiện trường khoảng 2km, cơ quan chức năng phát hiện 1 chiếc áo khoác nghi của nạn nhân bỏ lại.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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