Bị chửi bới vì ghen tuông, người phụ nữ dùng tre đánh vào đầu nhân tình. Sau đó, nạn nhân tử vong vì tổn thương não.

Trao đổi với báo chí, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị này đã bắt giữ H’Lhơt H’môk (53 tuổi, ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) để điều tra về hành vi giết người.

Theo đó, đối tượng đã dùng tre đánh vào đầu nhân tình khiến nạn nhân bị tổn thương não rồi tử vong. Nạn nhân là ông Y Trinh Knul (57 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin).

Theo thông tin trên Zing, từ năm 2006 bà H’Lhơt và nạn nhân có tình cảm yêu đương và thường xuyên qua lại với nhau. Vào sáng 12/10, ông Y Trinh chở bà H’Lhơt đến nhà một người quen ở xã Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột) nhậu với bạn. Sau khi nhậu xong, ông Y Trinh gọi nhân tình về thì phát hiện bà H’Lhơt đang nói chuyện với người đàn ông khác. Thấy vậy, ông Y Trinh ghen tuông chửi bới bà H’Lhơt.

Chân dung người phụ nữ dùng tre đánh vào đầu nhân tình vì bị chửi bới do ghen tuông khiến nạn nhân tử vong - Ảnh: Internet

Về đến nhà, ông Y Trinh tiếp tục ghen tuông thì bị người tình lấy cây tre đánh liên tiếp 2 cái vào đầu. Sau đó, cả hai đi ngủ. Đến ngày hôm sau, thấy người tình nằm bất động, thở thoi thóp nên bà H’Lhơt đã nhờ người thân đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Đến chiều cùng ngày, ông Y Trinh tử vong do tổn thương não, hoại tử hai bán cầu não. Tại cơ quan điều tra, bà H’Lhơt khai thời gian gần đây, ông Y Trinh thường xuyên ghen tuông và đánh đập mình nên bức xúc gây ra án mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-nguoi-tinh-u60-ghen-tuong-chui-boi-nguoi-phu-nu-53-tuoi-danh-chet-nan-nhan-383279.html