Bị người tình U60 ghen tuông, chửi bới, người phụ nữ 53 tuổi đánh chết nạn nhân

Tin nóng 15/10/2020 15:25

Bị chửi bới vì ghen tuông, người phụ nữ dùng tre đánh vào đầu nhân tình. Sau đó, nạn nhân tử vong vì tổn thương não.

Trao đổi với báo chí, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị này đã bắt giữ H’Lhơt H’môk (53 tuổi, ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) để điều tra về hành vi giết người

Theo đó, đối tượng đã dùng tre đánh vào đầu nhân tình khiến nạn nhân bị tổn thương não rồi tử vong. Nạn nhân là ông Y Trinh Knul (57 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin).

Theo thông tin trên Zing, từ năm 2006 bà H’Lhơt và nạn nhân có tình cảm yêu đương và thường xuyên qua lại với nhau. Vào sáng 12/10, ông Y Trinh chở bà H’Lhơt đến nhà một người quen ở xã Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột) nhậu với bạn. Sau khi nhậu xong, ông Y Trinh gọi nhân tình về thì phát hiện bà H’Lhơt đang nói chuyện với người đàn ông khác. Thấy vậy, ông Y Trinh ghen tuông chửi bới bà H’Lhơt.

dung tre danh vao dau nhan tinh 1
Chân dung người phụ nữ dùng tre đánh vào đầu nhân tình vì bị chửi bới do ghen tuông khiến nạn nhân tử vong - Ảnh: Internet

Về đến nhà, ông Y Trinh tiếp tục ghen tuông thì bị người tình lấy cây tre đánh liên tiếp 2 cái vào đầu. Sau đó, cả hai đi ngủ. Đến ngày hôm sau, thấy người tình nằm bất động, thở thoi thóp nên bà H’Lhơt đã nhờ người thân đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Đến chiều cùng ngày, ông Y Trinh tử vong do tổn thương não, hoại tử hai bán cầu não. Tại cơ quan điều tra, bà H’Lhơt khai thời gian gần đây, ông Y Trinh thường xuyên ghen tuông và đánh đập mình nên bức xúc gây ra án mạng.

Con dâu cầu cứu cư dân mạng vì có mẹ chồng thích diễn: ‘Ở nhà thì nằm vắt vẻo trên sofa, con về thì bật dậy ôm cháu dỗ dành’

Con dâu cầu cứu cư dân mạng vì có mẹ chồng thích diễn: ‘Ở nhà thì nằm vắt vẻo trên sofa, con về thì bật dậy ôm cháu dỗ dành’

Mới đây, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu được mọi người đặc biệt quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   Đắk Lắk hành vi giết người ghen tuông

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 44 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào