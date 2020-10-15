Con dâu cầu cứu cư dân mạng vì có mẹ chồng thích diễn: ‘Ở nhà thì nằm vắt vẻo trên sofa, con về thì bật dậy ôm cháu dỗ dành’

Xã hội 15/10/2020 13:47

Mới đây, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu được mọi người đặc biệt quan tâm.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu khiến hội chị em không biết nên bênh vực ai.

Theo lời kể của người con dâu, vợ chồng chị ở riêng. Sau khi chị sinh con, mẹ chồng lên chăm sóc con cháu. Tuy nhiên, theo lời kể của cô con dâu thì bà mẹ chồng này thường không làm gì, chỉ khi có con trai ở nhà bà mới giả vờ bận rộn.

Lời kể của người con dâu trên mạng xã hội: “Em vừa mới sinh con xong phải ở nhà với mẹ chồng. Chồng em đi làm một mình, mới có con nên cũng áp lực kinh tế. Em biết nên chưa dám tâm sự với chồng, chủ yếu để anh ấy có tâm lý thoải mái nhất không phải bận tâm chuyện mẹ chồng nàng dâu. 

Mẹ chồng em mới ở quê lên để phụ em trông cháu thời gian này. Có thêm người trong nhà thì cũng đỡ buồn, chỉ có điều cứ khi nào chồng em về là bà lại hoá thân thành diễn viên. 

Đang ở nhà với em không sao, nằm vắt vẻo ở sofa xem mấy video trên Facebook. Thế mà nghe tiếng giày chồng em về là bật dậy ôm cháu miệng dỗ dành: 'Thằng ku ngoan bố về rồi đây, bố về rồi đây này'. 

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Mới đây, mạng xã hội lại xuất hiện câu chuyện mẹ chồng nàng dâu gây tranh cãi - Ảnh minh họa: Internet

Từ thứ 2 đến thứ 7 ở nhà không sao. Bà nằm trong phòng xem tivi xong ngủ. Buổi trưa nấu 1 món canh 1 món mặn 2 mẹ con ăn. Lúc con ngủ em mới tranh thủ dọn dẹp được. Nhưng cứ hôm nào chủ nhật chồng em ở nhà là y như rằng bà tất bật dọn dẹp nhà cửa, lau nhà, phơi quần áo. Gọi vào ăn cơm cũng bảo làm cho xong đã. Chồng em thấy vất vả quá bảo thuê thêm người giúp việc thì bà bảo không cần bà lo được. 

Có hôm thứ 3 chồng em đi công tác về sớm chơi với con. Bà đang nằm ở ghế không kịp chạy ra bế cháu, thấy chồng em về liền kêu đau đầu, chóng mặt, tụt huyết áp. Bà bảo đêm trông cháu nên mất ngủ mấy hôm nay. Đến tối chồng lại bảo em thỉnh thoảng con ngoan thì ra giúp mẹ chút chứ bà mệt lại sinh bệnh. 

Giờ em chẳng biết làm sao, nên nói với chồng hay kệ 1 2 tháng nữa bà cũng về quê rồi đây ạ?”.

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện trên đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Hội chị em thay nhau đưa lời khuyên cho người con dâu. Một số người cho rằng chị nên im lặng cho qua vì vợ chồng đã ở riêng, chẳng bao lâu sau mẹ chồng chị cũng sẽ về quê. Số khác lại cho rằng người con dâu nên nói rõ với chồng để tránh bị hiểu lầm và để người mẹ chồng sửa đổi tính tình.

“Em may mắn hơn chị ở chỗ chồng em tin em và có người làm chứng cho em. Em chỉ mong chị đừng hiền quá hay lấy cái nhẫn ra mà để bản thân mãi thiệt thòi về sau. Có rất nhiều cách, như em, em sẽ chọn nói với chồng ngay lúc chồng góp ý bảo em phụ. Và nếu chồng không tin thì có vô vàn cách, quan trọng là anh ấy chịu tin không kìa, còn chồng tin thì dễ rồi. Mà dù tin hay không chị cũng phải bảo anh ấy 1 tiếng là phải quan tâm mẹ lúc mẹ kể thế để bà ấy vui. Chị cư xử khéo 1 chút là vừa thoải mái, vừa không phiền lòng ai mà”, A.T khuyên chị nên nói thẳng với chồng.

“Thôi nhịn cho yên nhà yên cửa bạn ơi. Bà cũng đâu có kiếm chuyện chửi mắng gì đâu, im lặng đợi ngày bà về thôi”, một bình luận của cư dân mạng.

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