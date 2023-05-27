Người đàn ông bị lừa hơn 8 tỷ chỉ trong 9 giây vì AI ghép mặt

Một người đàn ông đã chuyển hơn 8 tỷ cho kẻ lừa đảo chỉ trong 9 giây gặp mặt.

Gần đây, ở Trung Quốc đã xuất hiện nhiều vụ sử dụng AI ghép khuôn mặt để lừa đảo.

Các vụ lừa đảo thay đổi khuôn mặt nhờ sử dụng AI thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc. Sau khi xảy ra vụ việc “4,3 triệu nhân dân tệ (14 tỷ) bị lừa trong 10 phút do sử dụng AI để thay đổi khuôn mặt”, thì mới đây một vụ lừa đảo AI khác đã bị phanh phui.

Thời gian này thậm chí còn ngắn hơn, với 2,45 triệu ( hơn 8 tỷ) bị lừa trong 9 giây.

Vào ngày 25 tháng 5, tờ Dawan News (Trung Quốc) đưa tin rằng một vụ lừa đảo “giả vờ là người quen” đã xảy ra tại Khu Phát triển Kinh tế Anqing, tỉnh An Huy và chỉ sử dụng một video hoán đổi khuôn mặt nhờ AI dài 9 giây.

Theo báo cáo, vào ngày 27 tháng 4, “người bạn” WeChat của ông Hà đột nhiên bắt đầu một cuộc gọi video. Ông nhìn thấy “người bạn” đó đang ở trong phòng họp.

Cảnh sát địa phương đã bắt giữa 3 nghi phạm trong vụ lừa đảo "giả vờ là người quen" này. Ảnh: Aboluowang

Ngay khi anh định hỏi thêm thì “người bạn” kia đã treo máy và yêu cầu ông thêm vào QQ để tiếp tục trò chuyện.

Ông Hà nói: "Trong video, tôi thấy khuôn mặt của anh ta. Nhưng chỉ sau vài giây thì anh ta đã treo máy và nói rằng anh ta đang bận ở cuộc họp”.

Sau đó, người bạn trên QQ nói với ông Hà rằng hiện tại đã có một dự án cần tiền vốn để đấu thầu và hy vọng ông Hà sẽ giúp đỡ trước.

Ông Hà nói: “Vì tôi gọi video và lại là người quen. Tôi không suy nghĩ nhiều nên đã chuyển tiền”.

Tin tưởng vào “người quen”, anh này liền nhờ người nhà chuyển 2,45 triệu nhân dân tệ vào tài khoản do đầu dây bên kia chỉ định, mãi sau đó mới biết mình bị lừa.

Sau khi báo cáo vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ ba nghi phạm vào chiều ngày 28 bằng cách theo dõi dòng tiền trong tài khoản và thu giữ 26 điện thoại di động liên quan đến vụ án, nhưng chỉ thu hồi được hơn 1 triệu nhân dân tệ.

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