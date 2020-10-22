Nghịch điện thoại, bé gái 2 tuổi gửi ảnh mẹ không mặc gì cho cả danh bạ

Thế giới 22/10/2020 11:56

Câu chuyện hy hữu của bà mẹ trẻ khiến ai nấy vừa thương vừa buồn cười. Nhiều người cũng cho biết họ từng lâm vào hoàn cảnh tương tự vì những trò nghịch ngợm của con cái.

Mới đây, cô Emily Schmitt (30 tuổi, đến từ bang Ohio, Mỹ) đã chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười về con gái lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của hàng ngàn người. 

Theo The Sun, vào ngày 11/10 vừa qua, Emily nhận được cuộc gọi từ người bạn với giọng điệu vô cùng hốt hoảng. Người này cảnh báo những bức ảnh nhạy cảm của Emily có thể sẽ bị phát tán rộng rãi.

Không hiểu chuyện gì xảy ra, Emily kiểm tra điện thoại thì thấy tin nhắn từ một đồng nghiệp: "Cảm ơn bức ảnh 'ấy' nhé".

Lục lại trí nhớ, Emily phát hiện buổi sáng hôm ấy đã cho con gái mượn điện thoại để chơi, còn mình đi tắm rửa để chuẩn bị ra ngoài. Trong lúc đang đứng sấy tóc, Emily không ngờ con gái đã vô tình chụp lại cảnh mình không mặc gì rồi gửi cho hàng loạt người quen, bạn bè trên mạng xã hội Snapchat.

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Emily và cô con gái nghịch ngợm - Ảnh: The Sun

Những người này bao gồm bạn cũ ở trường đại học, khách hàng cũ và đồng nghiệp tại công ty môi giới bất động sản nơi Emily đang làm.

Sau giây phút "chết trong lòng một ít", Emily đã gửi lời xin lỗi đến những người vô tình nhận được bức ảnh, đồng thời giải thích sự cố là do con gái gây ra. Một số người cũng xác nhận với Emily rằng ngoài bức ảnh nhạy cảm, họ còn nhận được ảnh chụp trần nhà hoặc ảnh chụp bàn chân của con gái cô. May mắn là những người nhận được bức ảnh đều cam kết sẽ không chụp màn hình lại hay phát tán dưới bất kỳ hình thức nào. 

Sau khi chia sẻ câu chuyện hy hữu của mình lên mạng xã hội, Emily nhận được hàng ngàn bình luận động viên. Đặc biệt, có rất nhiều người họ biết họ cũng từng là "nạn nhân" trong những trò nghịch ngợm của con cái.

Hí hửng đặt mua chiếc váy 500.000 đồng trên mạng, cô gái xây xẩm mặt mày khi nhận hàng rồi "phát ngượng" khi mặc thử

Hí hửng đặt mua chiếc váy 500.000 đồng trên mạng, cô gái xây xẩm mặt mày khi nhận hàng rồi "phát ngượng" khi mặc thử

Đã có nhiều trường hợp "dở khóc dở cười" khi mua hàng qua mạng nhưng tránh làm sao được nếu không được mắt thấy tay cầm món đồ mình muốn mua.

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Từ khóa:   câu chuyện hài hước dở khóc dở cười trẻ tinh nghịch

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