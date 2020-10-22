Mẹ đưa con trai đi cắt tóc cho mát, kết quả 'nửa hồn thương đau' khiến cô cười chảy nước mắt

Thế giới 22/10/2020 09:55

Con trai bị cô giáo nhắc nhở vì để tóc tai bờm xờm, bà mẹ quyết định cắt tóc húi cua cho con và kết quả khiến ai nấy cười chảy nước mắt.

Trước khi vào năm học mới, các bậc phụ huynh thường đưa con đi sắm sửa đồng phục mới, dụng cụ học tập cần thiết và đặc biệt là "tút" lại vẻ ngoài gọn gàng sạch sẽ để phù hợp với quy định của nhà trường.

Mới đây, một bà mẹ ở Trung Quốc cũng chia sẻ câu chuyện cắt tóc cho con trai lên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của hàng chục nghìn người. 

Bà mẹ cho biết năm học mới đã bắt đầu được một thời gian nhưng vẫn chưa có thời gian đưa con đi cắt tóc. Sau khi bị cô giáo nhắc nhở, bà mẹ quyết định sẽ tranh thủ thời gian cuối tuần đưa con đến salon làm tóc.

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Ngoại hình hài hước của bé trai sau khi cắt tóc gây bão mạng - Ảnh: Sohu

Tuy nhiên sau khi thợ cắt tóc dùng tông đơ tạo kiểu đầu húi cua cho cậu bé thì người mẹ đứng hình một lúc lâu vì kết quả không ngờ tới. Phần da đầu trắng bóc trái ngược hoàn toàn với làn da cháy nắng của cậu bé, trông cứ như là đang đội một cái mũ trên đầu vậy.

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Nhìn có tấu hài không cơ chứ! - Ảnh: Sohu

Hóa ra trong suốt thời gian nghỉ hè, bé trai đã chạy nhảy, rong chơi nhiệt tình đến độ toàn bộ làn da đều bị nhuộm nâu. Ngoại hình "nửa hồn thương đau" của bé trai nghịch ngợm khiến bà mẹ vừa thương vừa buồn cười, còn dân mạng sau khi xem những hình ảnh này xong thì không khỏi cảm thán. 

"Thấy cũng tội mà thôi cũng... đáng!"; "Cười xỉu luôn má ơi"; "Mị cười muốn nội thương luôn rồi đây này"; "Bà mẹ cũng không ngờ con mình từng trắng trẻo đến thế phải không"; "Trẻ con mà thích hoạt động ngoài trời là tốt đó chứ. Còn hơn cứ ngồi trong nhà ôm cái điện thoại miết"..., dân mạng bình luận. 

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