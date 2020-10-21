Chồng lắp camera chống trộm thì bàng hoàng phát hiện hành động ghê tởm của vợ và con trai riêng

Thế giới 21/10/2020 17:57

Người đàn ông vô tình kiểm tra camera chống trộm thì bàng hoàng phát hiện hành vi bất chính của vợ và con trai riêng.

Ngày nay, nhiều người lắp camera chống trộm nhằm bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, có camera trong nhà cũng xảy ra không ít tình huống dở khóc dở cười, điển hình như người đàn ông ở Úc trong câu chuyện dưới đây.

Theo Telegraph, người đàn ông này quyết định lắp camera trong nhà để chống trộm. Không ngờ hành động này khiến anh phát hiện ra sự thật không ngờ về người vợ trẻ và con trai riêng của mình. 

Trong một lần kiểm tra camera, người đàn ông bàng hoàng phát hiện người vợ 28 tuổi đang quan hệ tình dục với cậu con trai 16 tuổi của mình. Trên thực tế, người phụ nữ đã trở thành mẹ kế của cậu thiếu niên kể từ khi cậu mới 9 tuổi.

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Người đàn ông choáng váng khi phát hiện hành động bất chính của vợ và con trai riêng - Ảnh: Telegraph 

Quá bức xúc, người chồng quyết định tố cáo hành vi đáng kinh tởm của vợ. Tại tòa án tối cao bang Tasmania, người phụ nữ bị kết tội quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên và phải chịu 6 tháng tù giam. Các công tố viên cho biết, người phụ nữ chủ động đi vào phòng con trai riêng của chồng. Sau đó cả hai ngày một gần gũi và phát sinh những chuyện ngoài ý muốn. 

Mối quan hệ bất chính kéo dài khoảng 1 năm. Đáng nói, khi bị chồng phát hiện, người vợ không biết ăn năn hối lỗi, vẫn tiếp tục cuộc tình bất chính trong nhiều tuần sau đó.

Tại phiên tòa xét xử, người phụ nữ cho hay cô cảm thấy rất xấu hổ về hành vi của mình và hy vọng sẽ được tha thứ. 

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