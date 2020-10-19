Cô gái trần như nhộng ra ban công phơi đồ khiến hàng xóm đối diện nhìn mà... xỉu ngang

Hành động phản cảm của cô gái khi phơi đồ ngoài ban công thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền bức ảnh cô gái trần như nhộng đứng ngoài ban công phơi đồ thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trong ảnh, cô gái trẻ có mái tóc đen dài đang đứng thu dọn quần áo trong tình trạng không mặc bất cứ thứ gì, kể cả đồ lót. Hàng xóm đối diện bắt gặp cảnh tượng này đã chụp ảnh lại và đăng lên mạng xã hội phàn nàn.

Cô gái 'trần như nhộng' khi phơi đồ ngoài ban công - Ảnh: Sohu

Nhà trọ phải ra quy định cấm những hành động phản cảm - Ảnh: Sohu

Đáng nói, nhà trọ nơi cô gái sinh sống đã dán một bảng thông báo gồm 3 quy định đáng chú ý: Thứ nhất, con gái không được trần như nhộng hoặc ăn mặc phản cảm khi ra ban công phơi quần áo. Thứ hai, con trai không được ra ban công hút thuốc. Thứ ba, không được vứt tàn thuốc xuống dưới. Bất cứ ai vi phạm những điều trên đều sẽ bị phạt.

Điều này chứng tỏ hành động phản cảm của cô gái đã diễn ra nhiều lần đến mức quản lý nhà trọ phải ra quy định rõ ràng.

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận trái chiều. Một số người cho rằng hành động phản cảm của cô gái là không thể chấp nhận được. Số khác lại nghĩ những kẻ chụp lén cô gái mới đáng trách hơn cả.

Hiện hình ảnh trên vẫn đang được dân mạng chia sẻ và bàn tán xôn xao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-tran-nhu-nhong-ra-ban-cong-phoi-do-khien-hang-xom-doi-dien-nhin-ma-xiu-ngang-383614.html