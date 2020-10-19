Bị phản bội, cô gái định lao vào đánh ghen thì bất ngờ cười chảy nước mắt với hành động khó tin của 'Tuesday'

Thế giới 19/10/2020 10:30

Đang bừng bừng tức giận, cô gái bị phản bội bất ngờ phì cười vì hành động quá ngớ ngẩn của gã bạn trai và kẻ thứ ba.

Chuyện chính thất đánh ghen kẻ thứ ba vốn không phải điều gì xa lạ. Khi bắt gặp nửa kia của mình thiếu chung thủy, phụ nữ thường có xu hướng trút giận lên tình địch. Hậu quả, kẻ tổn thương thể xác, người có nguy cơ vướng vào lao lý vì không biết kiềm chế bản thân. Ấy vậy mà cô gái trong câu chuyện dưới đây lại có màn đánh ghen hết sức kỳ quặc và hài hước thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cụ thể, cô gái có tên tài khoản là BlueCheeseGh đã chia sẻ mạng xã hội Twitter là vào hôm xảy ra sự việc, cô đột ngột trở về nhà sớm hơn dự tính và phát hiện cửa phòng ngủ khép hờ. Linh tính có chuyện chẳng lành, cô rón rén đi vào phòng ngủ và bàng hoàng khi thấy bạn trai đang âu yếm một cô gái nóng bỏng trên giường. 

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Cô gái bắt quả tang bạn trai đang 'chim chuột' với người khác - Ảnh: Twitter
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Gã bạn trai ra sức giải thích mình mới mua 'búp bê' - Ảnh: Twitter

Quá tức giận, cô gái lập tức xông vào phòng chất vấn bạn trai. Điều mà cô không thể ngờ chính là kẻ thứ ba bất ngờ "hóa đá", đứng im ở gần cầu thang, còn tên bạn trai thì "chữa cháy" rằng mới mua "búp bê" và đang kiểm tra hàng.

Cô gái lập tức tiến lại gần "búp bê", giả bộ đánh một cái thì "Tuesday" vẫn chưa chịu thoát vai, còn cố gắng giả giọng người máy nói: "Xin đừng làm tôi đau! Xin đừng làm tôi đau!".

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Kẻ thứ ba đang chạy lên cầu thang thì bất ngờ dừng lại, đứng đơ như tượng - Ảnh: Twitter

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'Tuesday' giả vờ làm người máy khiến cô gái bị phản bội đang tức cũng phải phì cười - Ảnh: Twitter

Vốn đang bừng bừng lửa giận, cô gái bỗng phì cười trước sự ngớ ngẩn của gã bạn trai và tình địch. Để vạch mặt kẻ thứ ba, cô gái bị phản bội tiếp tục đánh đập không tiếc tay. Cuối cùng không chịu nổi, kẻ thứ ba đành đánh trả, lộ nguyên hình là người thật.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận hài hước. Ai nấy đều không thể nhịn cười trước sự việc hy hữu ngàn năm có một này.

"Và giải Oscar năm nay đã thuộc về...."; "Cười chết tôi mất thôi"; "Trường hợp này tụi tui từ chối hiểu nha"; "Bái phục gã bạn trai và bà Tueday ghê. Trong hoàn cảnh đó vẫn có thể nghĩ ra cách này được"..., dân mạng bình luận. 

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