Không được mua búp bê, bé gái nằm lăn ra sàn trung tâm thương mại ăn vạ nhưng cách xử lý bá đạo của ông bố mới gây bão

Thế giới 18/10/2020 13:01

Đối phó với đứa con ăn vạ, ông bố không quát mắng mà thản nhiên đứng bấm điện thoại. Cảnh tượng hài hước khiến dân mạng không khỏi thắc mắc: "Rồi ai lì hơn ai đây?".

Có lẽ phụ huynh nào cũng từng rơi vào tình huống con ăn vạ vì không được mua đồ chơi. Nhẹ thì khóc lóc mè nheo, nặng thì la hét, thậm chí đấm đá cha mẹ khi không được như ý muốn. 

Một số phụ huynh sợ phiền đến người xung quanh nên đành chiều theo yêu cầu của con, dần dần hình thành tính cách thích gì được nấy ở trẻ. Một số khác do nóng giận mà đánh mắng, quát nạt khiến con tổn thương. 

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh bố trị con ăn vạ khiến người xem vừa buồn cười vừa thán phục. Theo những người chứng kiến, bé gái đòi bố mua búp bê nhưng không được đồng ý. Ông bố nói rằng ở nhà đã có quá nhiều đồ chơi nên không đáp ứng yêu cầu của con.

Không ngờ, bé gái nằm lăn ra đất khóc lóc ăn vạ với hy vọng bố sẽ mủi lòng mà mua búp bê cho mình. Đáng nói, ông bố không quát mắng mà thản nhiên đứng bấm điện thoại. Hai cha con thi gan gần nửa tiếng đồng hồ giữa trung tâm thương mại, chẳng ai chịu thua ai.

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Bé gái nằm lăn ra giữa đường ăn vạ còn ông bố thì thản nhiên đứng bấm điện thoại - Ảnh: Sohu

Hình ảnh gây bão mạng và nhận về nhiều chia sẻ bình luận. Hầu hết mọi người đều tán thành cách xử lý của ông bố. Vì nếu thỏa hiệp với tính ăn vạ của con thì sẽ hình thành tính cách thích gì được nấy. Còn quát mắng, ép buộc con giữa chốn đông người sẽ khiến trẻ cảm thấy xấu hổ và tổn thương.

"Cách làm của ông bố hay đấy chứ, cứ nhẹ nhàng mà xử lý thôi chứ đừng mắng mỏ trước mặt người khác"; "Tôi cũng hay áp dụng cách này với bọn trẻ. Nếu mình càng làm dữ thì con càng được đà lấn tới. Tốt nhất là cứ kệ chúng, khóc chán sẽ cảm thấy xấu hổ với mọi người rồi ngừng khóc"; "Hai cha con tham gia cuộc thi ai lì hơn ai à"; "Tôi chưa có con nhưng cách này cũng đáng học hỏi đấy, sau này sinh con sẽ áp dụng"..., dân mạng bình luận.

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