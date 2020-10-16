Bị chồng nhốt trong toilet suốt 1 năm rưỡi, người phụ nữ được giải cứu trong tình trạng 'không còn hình người'

Thế giới 16/10/2020 10:30

Suốt 1 năm rưỡi bị chồng bạo hành, người phụ nữ được giải cứu trong tình trạng 'không còn hình người' khiến ai nấy xót xa.

Mới đây, cảnh sát và nhân viên phúc lợi xã hội ở làng Rishpur, huyện Panipat, bang Haryana (Ấn Độ) đã giải cứu thành công một người phụ nữ bị chồng bạo hành nghiêm trọng.

Theo Dailymail, Naresh Kumar và vợ đã kết hôn 17 năm và có 3 mặt con. Trong đó cô con gái lớn đã được 15 tuổi, 2 con trai 13 và 11 tuổi. 

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Người phụ nữ bị chồng bạo hành suốt 1 năm rưỡi - Ảnh: Hindustan Times

Trong suốt 1 năm rưỡi, Kumar đã nhốt vợ vào nhà vệ sinh hôi hám và bỏ mặc cô đói khát. Nhận được tin báo từ hàng xóm, người đứng đầu hội bảo vệ quyền phụ nữ ở địa phương đã báo cảnh sát đến khám xét căn nhà. Khi phá cửa toilet, ai nấy đều bàng hoàng trông thấy người phụ nữ 35 tuổi nằm co ro trên sàn toilet dơ bẩn.

"Nạn nhân yếu đến mức không thể đi lại được và có vẻ rất đói. Cô ấy đã ăn sạch cả 8 cái bánh chapatti mà chúng tôi đưa đến", một nhân chứng chia sẻ với Hindustan Times.

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Gã chồng khai nhốt vợ vì cô bị bệnh tâm thần - Ảnh: Hindustan Times

Naresh Kumar bị bắt giữ với cáo buộc bạo hành vợ. Tuy nhiên hắn ta luôn miệng nói rằng cô vợ bị bệnh tâm thần, chữa nhiều năm không thuyên giảm nên mới phải nhốt lại. Khi cơ quan chức năng yêu cầu xuất trình hồ sơ bệnh án để chứng minh, gã lại đuối lý vì không làm được.

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Người vợ được giải cứu trong tình trạng 'không còn hình người' - Ảnh: Hindustan Times

Về phần cô vợ, tuy bị chồng hành hạ đến "không còn hình người" nhưng cô vẫn có thể trả lời những câu hỏi của cơ quan chức năng hết sức tỉnh táo. Sau khi thoát khỏi "nhà tù" khủng khiếp ấy, cô đã được chuyển đến bệnh viện chữa trị trước khi về nhà một người họ hàng để an dưỡng. 

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